Тренер Янчук оценил форму Рублева перед Australian Open-2024

Заслуженный тренер России по теннису Виктор Янчук высказался о победе Андрея Рублева на турнире в Гонконге, назвав ее хорошим знаком в преддверии Australian Open.

«Что Рублев выиграл — это хороший признак. Он находится в хорошей форме. Возможно, у него будет преимущество над другими теннисистами, которые форму набрать не успели. Это будет первый значимый турнир, и его титул — заявка на удачное выступление», — приводит слова Янчука «Газета.Ru».

Рублев в Гонконге выиграл 15-й титул в карьере в одиночном разряде. На Australian Open-2024 он посеян под пятым номером и встретится в первом круге с бразильцем Тиаго Сейботом Уайлдом.