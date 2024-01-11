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Сегодня, 21:52

Тренер Янчук оценил форму Рублева перед Australian Open-2024

Ана Горшкова
Корреспондент
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Заслуженный тренер России по теннису Виктор Янчук высказался о победе Андрея Рублева на турнире в Гонконге, назвав ее хорошим знаком в преддверии Australian Open.

«Что Рублев выиграл — это хороший признак. Он находится в хорошей форме. Возможно, у него будет преимущество над другими теннисистами, которые форму набрать не успели. Это будет первый значимый турнир, и его титул — заявка на удачное выступление», — приводит слова Янчука «Газета.Ru».

Рублев в Гонконге выиграл 15-й титул в карьере в одиночном разряде. На Australian Open-2024 он посеян под пятым номером и встретится в первом круге с бразильцем Тиаго Сейботом Уайлдом.

Источник: Газета.Ru
Теннис
Андрей Рублев
Виктор Янчук
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