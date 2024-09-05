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«Большой шлем»

5 сентября, 23:30

Тренер Янчук рассказал, что привело к ошибкам Медведева в матче с Синнером

Руслан Минаев
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Заслуженный тренер России Виктор Янчук поделился мнением о матче между Даниилом Медведевым и Янником Синнером в четвертьфинале US Open.

«Был очень хороший равный матч. Несмотря на то, что оба обладают великолепной подачей, она им особо не помогала, потому что они еще и здорово играли на приеме. Было много длинных розыгрышей, в которых Синнер оказывался чуть сильнее. Даниил много атаковал, давил Синнера, и этот риск приводил к ошибкам», — цитирует Янчука ТАСС.

В полуфинале Синнер сыграет с британцем Джеком Дрейпером, который перед этим выиграл у австралийца Алекса Де Минаура — 6:3, 7:5, 6:2.

Источник: ТАСС
US Open
Виктор Янчук
Даниил Медведев
Янник Синнер
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