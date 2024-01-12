Тренер Янчук рассказал о мотивации Джоковича на Australian Open

Сегодня, 10:07
Российский теннисный тренер Виктор Янчук поделился мнением о шансах серба Новака Джоковича на предстоящем первом турнире Большого шлема.
«Джоковича нельзя сбрасывать со счетов. Он хочет еще один турнир Большого шлема. Хотя бы один! Чтобы оторваться от других с рекордом. 24 — уже лучшее достижение, но 25 титулов все-таки надежнее», — цитирует Янчука «Газета.Ru» .
Australian Open 2024 года пройдет с 14 по 28 января. В первом круге действующий чемпион турнира Джокович встретится с победителем квалификации. Рублеву предстоит сыграть с нидерландцем Ботиком ван де Зандсюлпом.