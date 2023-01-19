Третья ракетка мира Рууд проиграл Бруксби в матче второго круга Australian Open

Сегодня, 09:07
Американский теннисист Дженсон Бруксби одержал победу над норвежцем Каспером Руудом в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии-2023.
Матч завершился со счетом 6:3, 7:5, 6:7 (4:7), 6:3. Теннисисты провели на корте 3 часа 55 минут.
39-я ракетка мира Бруксби выполнил 2 подачи навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 9 брейк-пойнтов из 13. На счету третьей ракетки Рууда 5 эйсов, 4 двойные и 4 реализованных брейк-пойнта из 12.
С третьем круге 22-летний американец сыграет с соотечественником Томми Полом.
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 51 520 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Второй круг
Дженсон Бруксби (США) — Каспер Рууд (Норвегия, 2) — 6:3, 7:5, 6:7 (4:7), 6:2