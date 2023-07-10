Три россиянина вышли в четвертьфинал Уимблдона — это второй случай в истории Открытой эры

Российские теннисисты Даниил Медведев, Андрей Рублев и Роман Сафиуллин вышли в четвертьфинал Уимблдона. По данным Opta, это второй случай в истории Открытой эры мужского тенниса.

Ранее такой результат россияне показали на Australian Open-2021. Тогда в четвертьфинал вышли Медведев, Рублев и Аслан Карацев. До финала дошел только Медведев, проиграл Новаку Джоковичу (5:7, 2:6, 2:6).

В четвертьфинале Уимблдона-2023 Медведев встретится с Крисом Юбэнксом (США), Сафиуллин сыграет с итальянцем Янником Синнером, а Рублев — с Джоковичем.