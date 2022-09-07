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«Большой шлем»

7 сентября, 17:16

Жабер о матче с Гарсия в полуфинале US Open: «Она играет очень агрессивно и жестко»

Жабер высказалась о том, что сыграет с француженкой Гарсия в полуфинале US Open
Анна Горшкова
Корреспондент

Тунисская теннисистка Онс Жабер высказалась о том, что сыграет с француженкой Каролин Гарсия в полуфинале US Open.

«Мы давно знаем друг друга, играли еще в юниорах. Честно говоря, я рада за нее, что она вернулась туда, где должна быть. Кроме того, она работает с Бертраном, который был моим тренером. Я знаю, что она играет очень агрессивно и жестко. Так что тот, кто сможет навязать свою игру, получит преимущество. Я постараюсь быть собой и показать свою игру. Надеюсь, для нас обеих это будет отличный матч», — сказала Жабер на пресс-конференции.

Жабер и Гарсия впервые встретились 12 лет назад. За это время они сыграли друг против друга шесть матчей и все выиграла представительница Туниса.

Теннис
US Open
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