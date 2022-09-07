Жабер о матче с Гарсия в полуфинале US Open: «Она играет очень агрессивно и жестко»

Тунисская теннисистка Онс Жабер высказалась о том, что сыграет с француженкой Каролин Гарсия в полуфинале US Open.

«Мы давно знаем друг друга, играли еще в юниорах. Честно говоря, я рада за нее, что она вернулась туда, где должна быть. Кроме того, она работает с Бертраном, который был моим тренером. Я знаю, что она играет очень агрессивно и жестко. Так что тот, кто сможет навязать свою игру, получит преимущество. Я постараюсь быть собой и показать свою игру. Надеюсь, для нас обеих это будет отличный матч», — сказала Жабер на пресс-конференции.

Жабер и Гарсия впервые встретились 12 лет назад. За это время они сыграли друг против друга шесть матчей и все выиграла представительница Туниса.