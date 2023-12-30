Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Новости
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 06:00

Турниры Большого шлема по теннису: даты и сроки проведения в 2024 году

Первый в сезоне турнир «Большого шлема» Australian Open впервые продлится 15 дней
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Даниил Медведев.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Календарь теннисных турниров в 2024 году по сравнению с предыдущим сезоном не сильно изменится. Четыре главным старта сезона, турниры серии «Большого шлема», состоятся в привычные временные рамки. Australian Open в 2024 году начнется не в понедельник, а на день раньше — в воскресенье, как и Roland Garros. Впервые соревнование продлится 15 дней.

После второго в сезоне турнира «Большого шлема», Roland Garros, определится большинство спортсменов, квалифицировавшихся на Олимпийские игры-2024 по рейтингам ATP и WTA, обновленным 10 июня 2024 года,

Перед третьим в сезоне «Мэйджором», Уимблдоном-2024, никаких изменений в календаре не произойдет — на протяжении трех недель состоятся шесть турниров ATP 250 (четыре) и ATP 500 (два), а также два турнира WTA 500 и четыре турнира WTA 250. Накануне заключительного четвертого «Шлема» US Open-2024 пройдут cоревнования не только на харде, но и на грунте (включая Олимпиаду) и даже на траве.

Расписание турниров серии «Большого шлема» в 2024 году

  • Открытый чемпионат Австралии (Australian Open). Мельбурн, Австралия (Hard) — 14 — 28 января.
  • Открытый чемпионат Франции (Roland Garros). Париж, Франция (Грунт) — 26 мая — 9 июня.
  • Уимблдон (Wimbledon). Лондон, Великобритания (Трава) — 1 — 14 июля.
  • Открытый чемпионат США (US Open). Нью-Йорк, США (Хард) — 26 августа — 8 сентября.
Теннис
0
Читайте также
«Барселону» могут отстранить от еврокубков из-за участия в Суперлиге
Слуцкий стал главным тренером китайского «Шанхай Шэньхуа»
В Подмосковье полицейские задержали подозреваемого в убийстве отца журналиста Легойды
Подпольщик рассказал о прилете ракет ВС РФ по военным объектам в Харькове и Киеве
На Украине заявили об уничтожении важного объекта ВПК из-за предательства сотрудника
Антонов назвал подтверждением эффективности спецоперации реакцию США на атаки ВКС РФ
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Назван призовой фонд Australian Open-2024 — он вырос на 13 процентов