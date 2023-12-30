Турниры Большого шлема по теннису: даты и сроки проведения в 2024 году

Календарь теннисных турниров в 2024 году по сравнению с предыдущим сезоном не сильно изменится. Четыре главным старта сезона, турниры серии «Большого шлема», состоятся в привычные временные рамки. Australian Open в 2024 году начнется не в понедельник, а на день раньше — в воскресенье, как и Roland Garros. Впервые соревнование продлится 15 дней.

После второго в сезоне турнира «Большого шлема», Roland Garros, определится большинство спортсменов, квалифицировавшихся на Олимпийские игры-2024 по рейтингам ATP и WTA, обновленным 10 июня 2024 года,

Перед третьим в сезоне «Мэйджором», Уимблдоном-2024, никаких изменений в календаре не произойдет — на протяжении трех недель состоятся шесть турниров ATP 250 (четыре) и ATP 500 (два), а также два турнира WTA 500 и четыре турнира WTA 250. Накануне заключительного четвертого «Шлема» US Open-2024 пройдут cоревнования не только на харде, но и на грунте (включая Олимпиаду) и даже на траве.

Расписание турниров серии «Большого шлема» в 2024 году