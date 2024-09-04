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Сегодня, 14:00

Турсунов оценил форму Медведева на US Open

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Бывший теннисист Дмитрий Турсунов высказался об игре Даниила Медведева в преддверии четвертьфинала US Open против Янника Синнера.

«Даня — мегамозг. Он напоминает героя из мультфильма «Пинки и Брэйн». Такой злой гений. Хорошо видит корт — он игровик. С таким ростом и с такими физическими данными можно было бы просто бежать на сетку и пугать людей. Даже не обязательно попадать с лета, можно где-то блефануть, и он перекроет.

Легкая сетка? Иногда по турниру хорошо, когда тебя тестируют. Ты проходишь тяжелые матчи по пути [к финалу] - тебе проще, когда уже перемандражировал в первом, во втором кругах. Проблемы Даниила с подачей? Вряд ли он проиграет матч из-за двойных. Восемь двойных на три сета? Ну окей, по два с половиной очка. Но это не критично.То есть не скажешь потом: «Выиграл бы матч, если бы не эти лишние шесть двойных»", — сказал Турсунов в эфире BetBoom Tennis.

Медведев ведет в личном противостоянии с Синнером 7:5. В этом сезоне они уже дважды встречались на «шлемах»: в финале Australian Open победил итальянец, в 1/4 финала Уимблдона — россиянин.

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