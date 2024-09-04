Турсунов: «Рублеву нужна небольшая доля пофигизма. Очень много эмоций!»

Дмитрий Турсунов считает, что Андрею Рублеву необходимо взять небольшую паузу, чтобы восстановить свое психологическое состояние.

«Рублеву нужна небольшая доля пофигизма — в каких-то промежутках хотя бы. Без нее невозможно. Невозможно [реагировать] на каждую ошибку. Очень много эмоций! Надо с психологами говорить, из-за чего он себя так уничтожает. Он это делал, сколько я его помню. Всегда таким был.

Вполне возможно, что у Андрея вся эта нервозность, когда ты не понимаешь, из-за чего ты проигрываешь. Когда не понимаешь, как выиграть. То есть у тебя нет четкого представления. И естественно, что ты всегда будешь на иголках. Плюс он сам такой: очень остро воспринимает все ошибки. Мне кажется, если бы он поменял немного мировоззрение... Нужно, чтобы что-то такое жесткое произошло в твоей жизни. В какой-то момент, когда это происходит, ты понимаешь, что дальше ты так не можешь. И я думал, что Дубай будет этим моментом. Если бы его штрафанули, если бы на месяц отчислили от игры, это было бы для него очень хорошим уроком. Была бы пауза подумать: «А что я творю? Уже начинается какой-то беспредел». А у него не было возможности на это посмотреть. У него самый крутой результат — победа на «Мастерсе» в Мадриде. Он выиграл, когда был травмирован. Когда тебе настолько пофиг, ты на расслабоне", — сказал Турсунов в эфире BetBoom Tennis.

Рублев выиграл два турнира в 2024 году. На US Open он дошел до четвертого круга, где уступил в пяти партиях Григору Димитрову.