Турсунов сравнил Соболенко с Сереной

Бывший тренер Арины Соболенко Дмитрий Турсунов сравнил белоруску с Сереной Уильямс.

— У Соболенко есть потенциал. Думаю, по количеству выигранных турниров «Большого шлема» она не обгонит Серену, но может поднять уровень женского тенниса, поскольку по физике она схожа с Сереной, достаточно атлетична. При этом мне казалось, что она может играть еще агрессивнее — в еще более динамичный теннис, чем Серена.

Высокая конкуренция помогает и подстегивает ее совершенствоваться еще быстрее. У мужчин это произошло во времена Федерера. Когда появился Надаль, у Роджера игра стала более вариативной. Пришлось находить способы обыгрывать. На мой взгляд, у Арины сейчас первые два-три круга очень сложными становятся, только если она попадает на Осаку, Возняцки, Анисимову. Это те девочки, которые могут обыграть ее на ранних стадиях, поскольку на этом этапе она не показывает свой лучший теннис. В целом Арине всегда было тяжелее с теми, кто играет активно, у кого тяжелый удар, — сказал Турсунов в эфире шоу BetBoom Tennis.

Соболенко выиграла US Open-2024, в финале расправившись с американкой Джессикой Пегулой. Это ее второй «Шлем» в сезоне после Australian Open.