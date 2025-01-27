Уильямс: «Киз доказала, что является одной из лучших в мире»

Бывшая первая ракетка мира американка Серена Уильямс поздравила соотечественницу Мэдисон Киз с победой на Australian Open — 2025.

«Я только что смотрела Мэдисон Киз, поздравляю ее с победой. Она неверотяная теннисистка, я с ней много играла. Теперь она победила на Australian Open, она просто потрясающая. Я думала о том, что она инвестировала в себя, вложила все в свою карьеру и в то, чтобы быть лучшей версией себя. Сегодня она доказала, что является одной из лучших в мире», — сказала Уильямс в видео, опубликованном в ее соцсетях.

В финале турнира «Большого шлема» в Мельбурне 29-летняя спортсменка в трех сетах обыграла белоруску Арину Соболенко (6:3, 2:6, 7:5).

Для Кис это первая победа в турнирах «Большого шлема». Она стала пятой с 2000 года американской теннисисткой, выигравшей Australian Open в одиночном разряде.