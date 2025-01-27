Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
«Большой шлем». Новости
Новости
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 14:52

Уильямс: «Киз доказала, что является одной из лучших в мире»

Сергей Ярошенко
Telegram Дзен

Бывшая первая ракетка мира американка Серена Уильямс поздравила соотечественницу Мэдисон Киз с победой на Australian Open — 2025.

«Я только что смотрела Мэдисон Киз, поздравляю ее с победой. Она неверотяная теннисистка, я с ней много играла. Теперь она победила на Australian Open, она просто потрясающая. Я думала о том, что она инвестировала в себя, вложила все в свою карьеру и в то, чтобы быть лучшей версией себя. Сегодня она доказала, что является одной из лучших в мире», — сказала Уильямс в видео, опубликованном в ее соцсетях.

В финале турнира «Большого шлема» в Мельбурне 29-летняя спортсменка в трех сетах обыграла белоруску Арину Соболенко (6:3, 2:6, 7:5).

Для Кис это первая победа в турнирах «Большого шлема». Она стала пятой с 2000 года американской теннисисткой, выигравшей Australian Open в одиночном разряде.

Теннис
Australian Open
Мэдисон Кис
Серена Уильямс
Читайте также
Ветеран Варшавского восстания прокомментировал заявления Польши о Красной армии
Зиньковский выбирает себе клуб, «Спартак» вот-вот объявит о рекордной покупке. Трансферные слухи 27 января
В Германии осудили отказ Польши пригласить РФ на годовщину освобождения Освенцима
Шестеркин помог «Рейнджерс» разгромить «Оттаву»
Счетчик Овечкина: 20 шайб до нового рекорда по голам в НХЛ
Народный артист СССР Юрий Башмет дал совет SHAMAN
Популярное видео
Никитин против лакроссов, Ротенберг подарил будильник журналисту
«Чикаго» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
Пилипенко остался в «Северстали», СКА проиграл «Динамо»
«Сиэтл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
ПАОК — «Славия»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Лацио» — «Реал Сосьедад»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Рейнджерс»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Хоффенхайм» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Селтик» — «Янг Бойз»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Спарта» — «Интер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Жирона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Зальцбург»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Шахтер» — «Брест»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Бавария»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета Открытый чемпионат Австралии 2025: расписание и результаты, новости и обзоры
Фанаты требуют забанить Соболенко за видео с призерской наградой на Australian Open
Касаткина покинула топ-10 рейтинга WTA, Андреева и Шнайдер — в топ-20
Болельщики напомнили Звереву про обвинения в домашнем насилии после поражения в финале Australian Open
Так финалы «Шлема» выигрывают только великие. Синнер в погоне за Федерером
Синнер рассказал, что оставит трофей за победу на Australian Open в доме родителей
Селиваненко считает, что Синнер не дал Звереву шансов в финале Australian Open
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя