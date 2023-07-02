Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Новости
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 22:00

Уимблдон 2023: фавориты турнира у мужчин

Иван Торопцев
Корреспондент
Новак Джокович.
Фото Reuters
Telegram Дзен

С 3 по 16 июля пройдет мужской турнир одиночного разряда Уимблдон-2023.

Главным фаворитом у мужчин считается серб Новак Джокович. Букмекеры оценивают вероятность его победы коэффициентом 1,62.

Второе место среди фаворитов занимает испанец Карлос Алькарас, коэффициент на его победу — 5,50. Третью строчку делят итальянец Янник Синнер и Даниил Медведев (коэффициент — 20,00).

В первом круге Уимблдона-2023 Джокович сыграет против аргентинца Педро Качина, Алькарас встретится с французом Жереми Шарди, Синнер — с аргентинцем Хуаном Мануэлем Черундоло, а Медведев — с британцем Артуром Фери.

В мужском одиночном разряде выступят пять россиян — помимо Медведева, в соревновании примут участие Андрей Рублев, Александр Шевченко, Роман Сафиуллин и Аслан Карацев. Коэффициент на победу Рублева в турнире — 70,00. Коэффициент на победу Шевченко, Сафиуллина и Карацева — 500,00.

Матчи Уимблдона пройдут на территории Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в Лондоне.

Уимблдон-2023: основная информация о турнире «Большого шлема»

Теннис
Уимблдон
0
Читайте также
Свищев назвал пропагандой слова Свентек об условиях допуска россиян на Уимблдон
Бодибилдер Джо Линднер скончался в возрасте 30 лет на руках у своей девушки
Тело пропавшей под Оренбургом пятилетней девочки нашли недалеко от берега реки
Эксперт назвал микротрещины причиной взрыва на батискафе «Титан»
Что изменится в жизни россиян с 1 июля
Чего достигла Россия в области продбезопасности: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Материалы сюжета: Уимблдон 2023: обратный отсчет до старта турнира
Уимблдон-2023: кто из россиян пропускает турнир
Уимблдон 2023: призовой фонд турнира Большого шлема
Каспер Рууд рассказал о настрое на Уимблдон
Уимблдон-2023: расписание 3 июля в женском одиночном разряде
Уимблдон-2023: расписание 3 июля в мужском одиночном разряде
Испанец Алькарас назвал фаворита Уимблдона
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Уимблдон-2023: кто из россиян пропускает турнир