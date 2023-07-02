Уимблдон 2023: фавориты турнира у мужчин

С 3 по 16 июля пройдет мужской турнир одиночного разряда Уимблдон-2023.

Главным фаворитом у мужчин считается серб Новак Джокович. Букмекеры оценивают вероятность его победы коэффициентом 1,62.

Второе место среди фаворитов занимает испанец Карлос Алькарас, коэффициент на его победу — 5,50. Третью строчку делят итальянец Янник Синнер и Даниил Медведев (коэффициент — 20,00).

В первом круге Уимблдона-2023 Джокович сыграет против аргентинца Педро Качина, Алькарас встретится с французом Жереми Шарди, Синнер — с аргентинцем Хуаном Мануэлем Черундоло, а Медведев — с британцем Артуром Фери.

В мужском одиночном разряде выступят пять россиян — помимо Медведева, в соревновании примут участие Андрей Рублев, Александр Шевченко, Роман Сафиуллин и Аслан Карацев. Коэффициент на победу Рублева в турнире — 70,00. Коэффициент на победу Шевченко, Сафиуллина и Карацева — 500,00.

Матчи Уимблдона пройдут на территории Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в Лондоне.

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