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Сегодня, 21:10

Уимблдон-2023: расписание 3 июля в мужском одиночном разряде

Сербский теннисист Новак Джокович.
Новак Джокович.
Фото Reuters
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В понедельник, 3 июля, стартует Уимблдон. В мужском одиночном разряде запланировано 32 матча.

Уимблдон-2023. Первый круг (время начала матчей — мск, ориентировочное)

Андрей Рублев (Россия, 7) — Макс Перселл (Австралия). 13:00

Люка Ван Аш (Франция) — Аслан Карацев (Россия). 13:00

Себастьян Баэс (Аргентина) — Томас Барриос (Чили, Q). 13:00

Лоренцо Музетти (Италия, 14) — Хуан Пабло Варильяс (Перу). 13:00

Джордан Томпсон (Австралия) — Брэндон Накашима (США). 13:00

Корантен Муте (Франция) — Ришар Гаске (Франция). 14.30

Лайам Броади (Великобритания, WC) — Констан Лестьенн (Франция). 14.30

Лоран Локоли (Франция, Q) — Каспер Рууд (Норвегия, 4). 14.30

Джеффри Джон Вольф (США) — Энцо Куако (Франция, Q). 14.30

Максимилиан Мартерер (Германия, Q) — Борна Гойо (Хорватия). 14.30

Майкл Ммо (США, LL) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 11). 14.30

Джон Изнер (США) — Хауме Мунар (Испания). 14.30

Альберт Рамос-Виньолас (Испания) — Хуберт Хуркач (Польша, 17). 14.30

Педро Качин (Аргентина) — Новак Джокович (Сербия, 2). 15.30

Доминик Кепфер (Германия) — Оскар Отте (Германия, Q). 16:00

Ян Чоински (Великобритания, WC) — Душан Лайович (Сербия). 16:00

Миомир Кецманович (Сербия) — Диего Шварцман (Аргентина). 16:30

Александр Вукич (Австралия) — Даниэль Альтмайер (Германия). 16:30

Йосихито Нисиока (Япония, 24) — Даниэль Элахи Галан (Колумбия). 16:30

Микаэль Имер (Швеция) — Алекс Молчан (Словакия). 16:30

Роман Сафиуллин (Россия) — Роберто Баутиста Агут (Испания, 20). 16:30

Денис Шаповалов (Канада, 26) — Раду Албот (Молдавия, Q). 16:30

Давид Гоффен (Бельгия, WC) — Ник Кирьос (Австралия, 30). 16:30

Александр Бублик (Казахстан, 23) — Маккензи Макдональд (США). 16:30

Бенжамен Бонзи (Франция) — Харолд Мае (Франция). 17:30

Кантен Алис (Франция) — Дэниэл Эванс (Великобритания, 27). 18:00

Янник Ханфманн (Германия) — Тэйлор Фритц (США, 9). 18:00

Борна Чорич (Хорватия, 13) — Гвидо Пелья (Аргентина). 18:00

Ллойд Харрис (ЮАР) — Грегуар Баррер (Франция). 18:00

Томас Мартин Этчеверри (Аргентина, 29) — Бернабе Сапата Миральес (Испания). 18:00

Эмиль Руусувуори (Финляндия) — Стэн Вавринка (Швейцария). 18:30

Янник Синнер (Италия, 8) — Хуан Мануэль Черундоло (Аргентина). 19:00

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/wimbledon/
Уимблдон
Андрей Рублев
Аслан Карацев
Каспер Рууд
Новак Джокович
Роман Сафиуллин
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