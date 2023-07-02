Уимблдон-2023: расписание 3 июля в мужском одиночном разряде

Сегодня, 21:10
В понедельник, 3 июля, стартует Уимблдон. В мужском одиночном разряде запланировано 32 матча.
Андрей Рублев (Россия, 7) — Макс Перселл (Австралия). 13:00
Люка Ван Аш (Франция) — Аслан Карацев (Россия). 13:00
Себастьян Баэс (Аргентина) — Томас Барриос (Чили, Q). 13:00
Лоренцо Музетти (Италия, 14) — Хуан Пабло Варильяс (Перу). 13:00
Джордан Томпсон (Австралия) — Брэндон Накашима (США). 13:00
Корантен Муте (Франция) — Ришар Гаске (Франция). 14.30
Лайам Броади (Великобритания, WC) — Констан Лестьенн (Франция). 14.30
Лоран Локоли (Франция, Q) — Каспер Рууд (Норвегия, 4). 14.30
Джеффри Джон Вольф (США) — Энцо Куако (Франция, Q). 14.30
Максимилиан Мартерер (Германия, Q) — Борна Гойо (Хорватия). 14.30
Майкл Ммо (США, LL) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 11). 14.30
Джон Изнер (США) — Хауме Мунар (Испания). 14.30
Альберт Рамос-Виньолас (Испания) — Хуберт Хуркач (Польша, 17). 14.30
Педро Качин (Аргентина) — Новак Джокович (Сербия, 2). 15.30
Доминик Кепфер (Германия) — Оскар Отте (Германия, Q). 16:00
Ян Чоински (Великобритания, WC) — Душан Лайович (Сербия). 16:00
Миомир Кецманович (Сербия) — Диего Шварцман (Аргентина). 16:30
Александр Вукич (Австралия) — Даниэль Альтмайер (Германия). 16:30
Йосихито Нисиока (Япония, 24) — Даниэль Элахи Галан (Колумбия). 16:30
Микаэль Имер (Швеция) — Алекс Молчан (Словакия). 16:30
Роман Сафиуллин (Россия) — Роберто Баутиста Агут (Испания, 20). 16:30
Денис Шаповалов (Канада, 26) — Раду Албот (Молдавия, Q). 16:30
Давид Гоффен (Бельгия, WC) — Ник Кирьос (Австралия, 30). 16:30
Александр Бублик (Казахстан, 23) — Маккензи Макдональд (США). 16:30
Бенжамен Бонзи (Франция) — Харолд Мае (Франция). 17:30
Кантен Алис (Франция) — Дэниэл Эванс (Великобритания, 27). 18:00
Янник Ханфманн (Германия) — Тэйлор Фритц (США, 9). 18:00
Борна Чорич (Хорватия, 13) — Гвидо Пелья (Аргентина). 18:00
Ллойд Харрис (ЮАР) — Грегуар Баррер (Франция). 18:00
Томас Мартин Этчеверри (Аргентина, 29) — Бернабе Сапата Миральес (Испания). 18:00
Эмиль Руусувуори (Финляндия) — Стэн Вавринка (Швейцария). 18:30
Янник Синнер (Италия, 8) — Хуан Мануэль Черундоло (Аргентина). 19:00