Уимблдон-2023: расписание 3 июля в женском одиночном разряде

Сегодня, 21:20
В понедельник, 3 июля, стартует Уимблдон. В женском одиночном разряде запланировано 32 матча.
Диан Парри (Франция) — Хэрриет Дарт (Великобритания, WC). 13:00
Линда Фрухвиртова (Чехия) — Петра Мартич (Хорватия, 30). 13:00
Барбора Стрыцова (Чехия) — Марина Заневская (Бельгия). 13:00
Надя Подороска (Аргентина) — Тереза Мартинцова (Чехия). 13:00
Юань Юэ (Китай, Q) — Виктория Азаренко (Белоруссия, 19). 13:00
Джессика Пегула (США, 4) — Лорен Дэвис (США). 13:00
Кристина Букша (Испания) — Камилла Рахимова (Россия). 13:00
Алисия Паркс (США) — Анна-Лена Фридзам (Германия). 13:00
Ана Богдан (Румыния) — Людмила Самсонова (Россия, 15). 13:00
Вероника Кудерметова (Россия, 12) — Кайя Канепи (Эстония). 13:00
Магда Линетт (Польша, 23) — Жиль Тайхманн (Швейцария). 14:30
Леся Цуренко (Украина) — Клер Лю (США). 14:30
Ига Свентек (Польша, 1) — Чжу Линь (Китай). 15:00
Мартина Тревизан (Италия) — Сара Соррибес Тормо (Испания). 15:00
Сторм Хантер (Австралия, Q) — Ван Синьюй (Китай). 15:00
Маркета Вондроушова (Чехия) — Пейтон Стирнс (США). 15:00
Катерина Байндль (Украина) — Лейла Фернандес (Канада). 15:00
Кэти Волынец (США) — Каролин Гарсия (Франция, 5). 15:00
Кэти Суон (Великобритания, WC) — Белинда Бенчич (Швейцария, 14). 16:30
Дарья Касаткина (Россия, 11) — Кэролайн Доулхайд (США). 16:30
Джоди Беррейдж (Великобритания, WC) — Кэтрин Макнелли (США). 16:30
Элисе Мертенс (Бельгия, 28) — Виктория Грунчакова (Словакия, Q). 16:30
Ребека Масарова (Испания) — Майар Шериф (Египет, 31). 16:30
Чжэн Циньвэнь (Китай, 24) — Катержина Синякова (Чехия). 16:30
Винус Уильямс (США, WC) — Элина Свитолина (Украина, WC). 17:30
Дэниэлл Коллинз (США) — Юлия Грабер (Австрия). 18:00
София Кенин (США, Q) — Коко Гауфф (США, 7). 18:30
Камила Осорио (Колумбия) — Элизабетта Коччаретто (Италия). 18:30
Чжан Шуай (Китай) — Донна Векич (Хорватия, 20). 18:30
Мария Боузкова (Чехия, 32) — Симона Вальтерт (Швейцария, Q). 18:30
Слоан Стивенс (США) — Ребекка Петерсон (Швеция). 19:30
Анетт Контавейт (Эстония) — Лукреция Стефанини (Италия). 19:30