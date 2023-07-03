Уимблдон-2023: расписание 4 июля в женском одиночном разряде

3 июля, 23:05
Во вторник, 4 июля, на Уимблдоне должны быть сыграны оставшиеся матчи первого круга в женском одиночном разряде.
Изалин Бонавантюр (Бельгия) — Бай Чжусян (Китай, Q). 13:00
Мэдисон Бренгл (США) — Сара Эррани (Италия). 13:00
Кэти Бултер (Великобритания, WC) — Дарья Сэвилл (Австралия). 13:00
Кая Юван (Словения, Q) — Маргарита Бетова (Россия). 13:00
Эмма Наварро (США) — Екатерина Александрова (Россия, 21). 13:00
Бернарда Пера (США, 27) — Виктория Томова (Болгария). 13:00
Анастасия Потапова (Россия, 22) — Селин Наеф (Швейцария, Q). 13:00
Нао Хибино (Япония, LL) — Ализе Корне (Франция). 14:30
Варвара Грачева (Франция) — Камила Джорджи (Италия). 15:00
Сорана Кирстя (Румыния) — Татьяна Мария (Германия). 15:00
Ясмин Паолини (Италия) — Петра Квитова (Чехия, 9). 15:00
Каролина Плишкова (Чехия, 18) — Наталия Стеванович (Сербия, Q). 15:00
Мария Саккари (Греция, 8) — Марта Костюк (Украина). 15:00
Александра Соснович (Белоруссия) — Нурия Паррисас-Диас (Испания). 15:00
Кэрол Чжао (Канада, Q) — Тамара Корпач (Германия, LL). 15:00
Шелби Роджерс (США) — Елена Рыбакина (Казахстан, 3). 15:30
Ирина-Камелия Бегу (Румыния, 29) — Ребекка Марино (Канада). 16:30
Виктория Голубич (Швейцария, Q) — Анна Шмидлова (Словакия). 16:30
Элисон Риске (США) — Паула Бадоса (Испания). 16:30
Хизер Уотсон (Великобритания, WC) — Барбора Крейчикова (Чехия, 10). 16:30
Онс Жабер (Тунис, 6) — Магдалена Фрех (Польша). 17:00
Грит Миннен (Бельгия, Q) — Елена Остапенко (Латвия, 17). 17:00
Джесика Бузас Манейро (Испания) — Ангелина Калинина (Украина, 26). 18:30
Янина Викмайер (Бельгия, Q) — Анна Блинкова (Россия). 18:30
Сонай Картал (Великобритания, WC) — Мэдисон Кис (США, 25). 18:30
Жаклин Кристьян (Румыния) — Лючия Бронцетти (Италия). 18:30
Каролина Мухова (Чехия, 16) — Юле Нимайер (Германия). 18:30
Линда Носкова (Чехия) — Далма Галфи (Венгрия). 18:30
Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, 13) — Юлия Путинцева (Казахстан). 18:30
Анна Бондар (Венгрия) — Бьянка Андрееску (Канада). 19:00
Панна Удварди (Венгрия) — Арина Соболенко (Белоруссия, 2). 19:00
Мирра Андреева (Россия, Q) — Ван Сиюй (Китай). 19:30