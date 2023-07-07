Уимблдон-2023: расписание 7 июля в мужском одиночном разряде

Сегодня, 08:50
Пятница, 7 июля — пятый игровой день Уимблдона-2023.
Маттео Берреттини (Италия) — Алекс Де Минаур (Австралия, 15). 13.00
Алехандро Давидович Фокина (Испания, 31) — Ботик ван де Зандсюлп (Нидерланды). 13.00
Александр Зверев (Германия, 19) — Йосуке Ватануки (Япония, LL). 13.00
Хольгер Руне (Дания, 6) — Роберто Карбальес Баэна (Испания). 13.00
Джейсон Каблер (Австралия) — Николас Харри (Чили, 25). 13.00
Кристофер О`Коннелл (Австралия) — Иржи Веселы (Чехия). 13.00
Карлос Алькарас (Испания, 1) — Александр Мюллер (Франция). 15.30
Кэмерон Норри (Великобритания, 12) — Кристофер Юбенкс (США). 16.30
Стэн Вавринка (Швейцария) — Новак Джокович (Сербия, 2). 19.00