Уимблдон 2024: даты и сроки проведения основного турнира

137-й розыгрыш Уимблдонского турнира стартовал с квалификации 24 июня. Матчи основной сетки пройдут с 1 по 14 июля. Сроки проведения были перенесены на начало июля в связи с проведением Олимпийских игр в Париже (Франция). Третий в сезоне турнир «Большого шлема» состоится на кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в Лондоне (Англия).

В России официальных трансляций Уимблдона не будет. В прямом эфире смотреть матчи можно на официальном сайте соревнований. Также следить за играми можно в тематических сообществах в соцсети «ВКонтакте».

Общий призовой фонд составили рекордные 50 миллионов фунтов.

Карлос Алькарас — действующий чемпион Уимблдона в мужском одиночном разряде. Маркета Вондроушова — победительница в женском одиночном разряде «мэйджора» в Лондоне.