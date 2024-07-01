Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
«Большой шлем». Новости
Новости
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 08:00

Уимблдон 2024: где смотреть прямые трансляции матчей

Официальных трансляций Уимблдонского турнира в России в 2024 году не запланировано
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Уимблдон-2024 пройдет на травяных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в Уимблдоне (Лондон, Великобритания) с 1 по 14 июля.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Уимблдон-2024 пройдет на травяных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в Уимблдоне (Лондон, Великобритания) с 1 по 14 июля. В 2024 году сроки английского «мейджора» были смещены из-за Олимпийских игр в Париже, которые состоятся на кортах «Ролан Гаррос» в конце июля и начале августа.
Матчи первого круга в мужском и женском одиночном разрядах состоятся 1 и 2 июля. Финал в женском одиночном разряде назначен на субботу, 13 июля, у мужчин — на 14 июля.

Официальных трансляций Уимблдонского турнира в России в 2024 году не запланировано. Ряд тематических пабликов соцсети «ВКонтакте» предлагает смотреть матчи в прямом эфире.

Следить за матчами можно с помощью текстовых трансляций «СЭ» во все дни Уимблдонского турнира. Расписание и результаты игр сеток в мужском, женском, парных и смешанном разрядах доступны на нашем сайте в разделах «Матч-центр» и «Теннис» («Большой шлем», Уимблдон).

Основная информация о третьем в сезоне турнире серии «Большого шлема» доступна в материале по ссылке на сайте «СЭ».

Логотип Уимблдона. Уимблдон 2024: главная информация о турнире «Большого шлема»

Теннис
Уимблдон
0
Читайте также
Загитова приняла участие в VK Fest в Санкт-Петербурге
«Зенит» предложил «Торино» 25 миллионов евро за серба Илича
Полицейские применили слезоточивый газ для разгона протестующих в Париже
Лаутаро обошел Пеле, Месси не попал в состав, а Канада выбила Чили. Что произошло на Кубке Америки-2024 30 июня
В ФССП рассказали о передаче акций кондитерской фабрики Roshen в доход России
Летчикам авиабазы ВВС США в Германии ограничили ношение формы
Популярное видео
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Ак Барс» вернул Яруллина, Морозов остается в «Спартаке»
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 7
Шипачев переезжает в Минск и кошмарные зарплаты судей
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Материалы сюжета: Уимблдон 2024, основные материалы: новости и обзоры, расписание и результаты матчей
Уимблдон 2024, женщины, расписание и результаты 1 июля: Андреева — Фрухвиртова, Бектас — Соболенко и другие
Матчи Медведева, Мирры Андреева, Алькараса. Онлайн-трансляция Уимблдона
Уимблдон 2024, мужчины, расписание и результаты 1 июля: Медведев — Ковачевич, Синнер — Ханфманн и другие
Уимблдон 2024: кто из российских теннисисток играет в женском турнире «Большого шлема» в Лондоне
Уимблдон 2024: кто из российских теннисистов играет в мужском турнире «Большого шлема» в Лондоне
Медведев и Рублев сохранили свои позиции в рейтинге ATP перед началом Уимблдона
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Уимблдон 2024: кто из российских теннисисток играет в женском турнире «Большого шлема» в Лондоне

Уимблдон 2024, мужчины, расписание и результаты 1 июля: Медведев — Ковачевич, Синнер — Ханфманн и другие