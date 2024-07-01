Уимблдон 2024: где смотреть прямые трансляции матчей

Официальных трансляций Уимблдонского турнира в России в 2024 году не запланировано

Уимблдон-2024 пройдет на травяных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в Уимблдоне (Лондон, Великобритания) с 1 по 14 июля. В 2024 году сроки английского «мейджора» были смещены из-за Олимпийских игр в Париже, которые состоятся на кортах «Ролан Гаррос» в конце июля и начале августа.

Матчи первого круга в мужском и женском одиночном разрядах состоятся 1 и 2 июля. Финал в женском одиночном разряде назначен на субботу, 13 июля, у мужчин — на 14 июля.

Официальных трансляций Уимблдонского турнира в России в 2024 году не запланировано. Ряд тематических пабликов соцсети «ВКонтакте» предлагает смотреть матчи в прямом эфире.

Следить за матчами можно с помощью текстовых трансляций «СЭ» во все дни Уимблдонского турнира. Расписание и результаты игр сеток в мужском, женском, парных и смешанном разрядах доступны на нашем сайте в разделах «Матч-центр» и «Теннис» («Большой шлем», Уимблдон).

Основная информация о третьем в сезоне турнире серии «Большого шлема» доступна в материале по ссылке на сайте «СЭ».