Уимблдон 2024: кто из российских теннисисток играет в женском турнире «Большого шлема» в Лондоне

Сегодня, 07:40
137-й розыгрыш ежегодного теннисного турнира серии «Большого шлема» состоится на травяных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в Уимблдоне (Лондон, Великобритания) с 1 по 14 июля. В 2024 году сроки английского «мейджора» были смещены из-за Олимпийских игр в Париже, которые состоятся на кортах «Ролан Гаррос» в конце июля и начале августа.
Всего в 2024 году на Уимблдоне в основной сетке выступит 11 российских теннисисток. Россиянки Анна Блинкова и Анастасия Потапова попали в четверть с первой ракеткой мира Игой Свентек. Анна Калинская, Элина Аванесян и Людмила Самсонова — в четверть с Еленой Рыбакиной из Казахстана. Дарья Касаткина и Мирра Андреева стартуют в четверти с белоруской Ариной Соболенко, Диана Шнайдер — в четверти с американкой Коко Гауфф.
Соперницы российских теннисисток в первом круге Уимблдона:
Основная информация о третьем в сезоне турнире серии «Большого шлема» доступна в материале по ссылке на сайте «СЭ».