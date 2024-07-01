Сегодня, 14:30
137-й розыгрыш ежегодного теннисного турнира серии «Большого шлема» состоится на травяных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в Уимблдоне (Лондон, Великобритания) с 1 по 14 июля. В 2024 году сроки английского «мейджора» были смещены из-за Олимпийских игр в Париже, которые состоятся на кортах «Ролан Гаррос» в конце июля и начале августа.
Призовой фонд на Уимблдоне-2024 составит рекордные 50 миллионов фунтов стерлингов (63 миллиона долларов). Это на 11,9% больше, чем в 2023 году. Победители турнира в одиночном разряде у мужчин и у женщин получат 2,7 миллиона фунтов стерлингов (3,4 миллиона долларов), а финалисты — 1,4 миллиона фунтов стерлингов (1,7 миллиона долларов).
Распределение призовых по раундам в одиночном разряде у мужчин и у женщин:
Основная информация о третьем в сезоне турнире серии «Большого шлема» доступна в материале по ссылке на сайте «СЭ».