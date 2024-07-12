Сегодня, 08:00
В пятницу, 12 июля, россиянин Даниил Медведев в полуфинале сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом, серб Новак Джокович встретится с Лоренцо Музетти из Италии.
Уимблдонский турнир проходит с 1 по 14 июля в Лондоне.
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 63 470 000 долларов
Открытые корты, трава
Мужчины
Одиночный разряд
1/2 финала
Даниил Медведев (Россия) — Карлос Алькарас (Испания) — не ранее 15.30 мск
Лоренцо Музетти (Италия) — Новак Джокович (Сербия) — не ранее 17.30