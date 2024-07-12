Уимблдон-2024, расписание и результаты 12 июля: Медведев — Алькарас, Музетти против Джоковича

Матчи 1/2 финала Уимблдона-2024.

В пятницу, 12 июля, россиянин Даниил Медведев в полуфинале сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом, серб Новак Джокович встретится с Лоренцо Музетти из Италии.

Уимблдонский турнир проходит с 1 по 14 июля в Лондоне.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 63 470 000 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

1/2 финала

Даниил Медведев (Россия) — Карлос Алькарас (Испания) — не ранее 15.30 мск

Лоренцо Музетти (Италия) — Новак Джокович (Сербия) — не ранее 17.30