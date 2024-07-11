Уимблдон-2024, расписание и результаты, женщины, 11 июля: Векич — Паолини, Крейчикова — Рыбакина

Матчи 1/2 финала Уимблдона-2024.

В четверг, 11 июля, состоятся два полуфинальных матча в женском одиночном разряде. Хорватка Донна Векич сыграет с итальянкой Ясмин Паолини, а Барбора Крейчикова из Чехии встретится с Еленой Рыбакиной (Казахстан).

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 63 470 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

1/2 финала

Донна Векич (Хорватия) — Ясмин Паолини (Италия, 7) — 15.00 мск

Барбора Крейчикова (Чехия, 31) — Елена Рыбакина (Казахстан, 4) — 15.00