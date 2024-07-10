Уимблдон-2024, расписание и результаты 10 июля: Джокович — Де Минаур, матчи Остапенко и Рыбакиной

Матчи 1/4 финала Уимблдона-2024.

В среду, 10 июля, серб Новак Джокович в четвертьфинале сыграет с Алексом Де Минауром из Австралии. Елена Остапенко из Латвии встретится с чешкой Барборой Крейчиковой.

Уимблдонский турнир проходит с 1 по 14 июля в Лондоне.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 63 470 000 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

1/4 финала

Лоренцо Музетти (Италия) — Тэйлор Фритц (США) — не ранее 16.30 мск

Алекс Де Минаур (Австралия) — Новак Джокович (Сербия) — не ранее 17.00

Женщины

Одиночный разряд

1/4 финала

Елена Остапенко (Латвия) — Барбора Крейчикова (Чехия) — не ранее 15.00

Елена Рыбакина (Казахстан) — Элина Свитолина (Украина) — не ранее 15.30