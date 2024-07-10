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Сегодня, 08:00

Уимблдон-2024, расписание и результаты 10 июля: Джокович — Де Минаур, матчи Остапенко и Рыбакиной

Новак Джокович.
Фото Reuters
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Матчи 1/4 финала Уимблдона-2024.

В среду, 10 июля, серб Новак Джокович в четвертьфинале сыграет с Алексом Де Минауром из Австралии. Елена Остапенко из Латвии встретится с чешкой Барборой Крейчиковой.

Уимблдонский турнир проходит с 1 по 14 июля в Лондоне.

Елена Рыбакина, Новак Джокович, Тэйлор Фритц. Матчи Джоковича, Рыбакиной, Фритца. Онлайн-трансляция Уимблдона

Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 63 470 000 долларов
Открытые корты, трава
Мужчины
Одиночный разряд
1/4 финала

Лоренцо Музетти (Италия) — Тэйлор Фритц (США) — не ранее 16.30 мск

Алекс Де Минаур (Австралия) — Новак Джокович (Сербия) — не ранее 17.00

Женщины
Одиночный разряд
1/4 финала

Елена Остапенко (Латвия) — Барбора Крейчикова (Чехия) — не ранее 15.00

Елена Рыбакина (Казахстан) — Элина Свитолина (Украина) — не ранее 15.30

Теннис
Уимблдон
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