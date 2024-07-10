Сегодня, 08:00
В среду, 10 июля, серб Новак Джокович в четвертьфинале сыграет с Алексом Де Минауром из Австралии. Елена Остапенко из Латвии встретится с чешкой Барборой Крейчиковой.
Уимблдонский турнир проходит с 1 по 14 июля в Лондоне.
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 63 470 000 долларов
Открытые корты, трава
Мужчины
Одиночный разряд
1/4 финала
Лоренцо Музетти (Италия) — Тэйлор Фритц (США) — не ранее 16.30 мск
Алекс Де Минаур (Австралия) — Новак Джокович (Сербия) — не ранее 17.00
Женщины
Одиночный разряд
1/4 финала
Елена Остапенко (Латвия) — Барбора Крейчикова (Чехия) — не ранее 15.00
Елена Рыбакина (Казахстан) — Элина Свитолина (Украина) — не ранее 15.30