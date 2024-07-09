Уимблдон-2024, расписание и результаты 9 июля: Медведев против Синнера, Алькарас — Пол

Матчи 1/4 финала Уимблдона-2024.

Во вторник, 9 июля, россиянин Даниил Медведев сыграет в четвертьфинале с итальянцем Янником Синнером. Испанец Карлос Алькарас встретится с Томми Полом из США.

Уимблдонский турнир проходит с 1 по 14 июля в Лондоне.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 63 470 000 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

1/4 финала

Янник Синнер (Италия) — Даниил Медведев (Россия) — не ранее 15.30

Карлос Алькарас (Испания) — Томми Пол (США) — не ранее 16.30

Женщины

Одиночный разряд

1/4 финала

Лулу Сун (Новая Зеландия) — Донна Векич (Хорватия) — не ранее 15.00

Ясмин Паолини (Италия) — Эмма Наварро (США) — не ранее 17.30