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Уимблдон-2024, расписание и результаты 9 июля: Медведев против Синнера, Алькарас — Пол

Даниил Медведев.
Фото Reuters
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Матчи 1/4 финала Уимблдона-2024.

Во вторник, 9 июля, россиянин Даниил Медведев сыграет в четвертьфинале с итальянцем Янником Синнером. Испанец Карлос Алькарас встретится с Томми Полом из США.

Уимблдонский турнир проходит с 1 по 14 июля в Лондоне.

Карлос Алькарас, Даниил Медведев, Янник Синнер. Медведев против Синнера, матчи Алькараса и Паолини. Онлайн-трансляция Уимблдона

Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 63 470 000 долларов
Открытые корты, трава
Мужчины
Одиночный разряд
1/4 финала

Янник Синнер (Италия) — Даниил Медведев (Россия) — не ранее 15.30

Карлос Алькарас (Испания) — Томми Пол (США) — не ранее 16.30

Женщины
Одиночный разряд
1/4 финала

Лулу Сун (Новая Зеландия) — Донна Векич (Хорватия) — не ранее 15.00

Ясмин Паолини (Италия) — Эмма Наварро (США) — не ранее 17.30

Теннис
Уимблдон
0
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