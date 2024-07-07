Уимблдон-2024, мужчины, расписание и результаты 7 июля: Медведев — Димитров, матчи Алькараса, Синнера и других

Матчи четвертого круга турнира «Большого шлема».

В воскресенье, 7 июля, россиянин Даниил Медведев сыграет с Григором Димитровым (Болгария), испанец Карлос Алькарас встретится с французом Уго Умбером, а итальянец Янник Синнер — с Беном Шетоном из США.

Уимблдонский турнир проходит с 1 по 14 июля в Лондоне.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 63 470 000 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Томми Пол (США, 12) — Роберто Баутиста Агут (Испания) — не ранее 14.30 мск

Карлос Алькарас (Испания, 3) — Уго Умбер (Франция, 16) — не ранее 15.30

Янник Синнер (Италия, 1) — Бен Шелтон (США, 14) — не ранее 16.30

Григор Димитров (Болгария, 10) — Даниил Медведев (Россия, 5) — не ранее 18.30