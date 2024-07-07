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Уимблдон-2024, женщины, расписание и результаты 7 июля: Наварро — Гауфф, матчи Кис, Бадосы и других

Галина Глазко
редактор интернет отдела
Коко Гауфф.
Фото Global Look Press
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Матчи четвертого круга Уимблдона-2024.

В воскресенье, 7 июля, Эмма Наварро (США) встретится с Коко Гауфф (США), а Ясмин Паолини (Италия) — с Мэдисон Кис (США).

Уимблдонский турнир проходит с 1 по 14 июля в Лондоне.

Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 63 470 000 долларов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
Четвертый круг

Паула Бадоса (Испания) — Донна Векич (Хорватия) — не ранее 13.00 мск

Ясмин Паолини (Италия, 7) — Мэдисон Кис (США, 12) — не ранее 15.00

Лулу Сун (Новая Зеландия, Q) — Эмма Радукану (Великобритания, WC) — не ранее 17.30

Эмма Наварро (США, 19) — Коко Гауфф (США, 2) — не ранее 19.00

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/wimbledon/2024/11/35/
Теннис
Уимблдон
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