Сегодня, 08:30
В понедельник, 8 июля, россиянка Анна Калинская сыграет с Еленой Рыбакиной (Казахстан), Юлия Путинцева (Казахстан) встретится с Еленой Остапенко (Латвия).
Уимблдонский турнир проходит с 1 по 14 июля в Лондоне.
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 63 470 000 долларов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Элина Свитолина (Украина, 21) — Ван Синьюй (Китай) — не ранее 15.00 мск
Елена Рыбакина (Казахстан, 4) — Анна Калинская (Россия, 17) — не ранее 15.30
Юлия Путинцева (Казахстан) — Елена Остапенко (Латвия, 13) — не ранее 17.00
Дэниэлл Коллинз (США, 11) — Барбора Крейчикова (Чехия, 31) — не ранее 18.30