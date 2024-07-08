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Уимблдон-2024, женщины, расписание и результаты 8 июля: Рыбакина — Калинская, матчи Путинцевой и Коллинз

Галина Глазко
редактор интернет отдела
Анна Калинская.
Фото Global Look Press
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Матчи четвертого круга Уимблдона-2024.

В понедельник, 8 июля, россиянка Анна Калинская сыграет с Еленой Рыбакиной (Казахстан), Юлия Путинцева (Казахстан) встретится с Еленой Остапенко (Латвия).

Уимблдонский турнир проходит с 1 по 14 июля в Лондоне.

Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 63 470 000 долларов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
Четвертый круг

Элина Свитолина (Украина, 21) — Ван Синьюй (Китай) — не ранее 15.00 мск

Елена Рыбакина (Казахстан, 4) — Анна Калинская (Россия, 17) — не ранее 15.30

Юлия Путинцева (Казахстан) — Елена Остапенко (Латвия, 13) — не ранее 17.00

Дэниэлл Коллинз (США, 11) — Барбора Крейчикова (Чехия, 31) — не ранее 18.30

Уимблдон
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