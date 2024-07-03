Сегодня, 08:00
3 июля, в среду, на Уимблдоне состоятся матчи Аслан Карацев — Карен Хачанов, Александр Мюллер — Даниил Медведев, Маркос Гирон — Александр Зверев, Карлос Алькарас — Александар Вукич.
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 63 470 000 долларов
Открытые корты, трава
Мужчины
Одиночный разряд
Денис Шаповалов (Канада) — Даниэль Альтмайер (Германия) — начало не ранее 13.00 мск
Григор Димитров (Болгария, 10) — Шан Цзюньчэн (Китай) — начало не ранее 13.00
Стэн Вавринка (Швейцария) — Гаэль Монфис (Франция) — начало не ранее 13.00
Чжан Чжичжэнь (Китай, 32) — Ян-Леннард Штруфф (Германия) — начало не ранее 13.00
Ботик ван де Зандсюлп (Нидерланды) — Уго Умбер (Франция, 16) — начало не ранее 13.00
Томми Пол (США, 12) — Отто Виртанен (Финляндия, Q) — начало не ранее 13.00
Артур Казо (Франция) — Александр Бублик (Казахстан, 23) — начало не ранее 13.00
Лоренцо Сонего (Италия) — Роберто Баутиста Агут (Испания) — начало не ранее 13.00
Фабио Фоньини (Италия) — Каспер Рууд (Норвегия, 8) — начало не ранее 13.00
Миомир Кецманович (Сербия) — Таллон Грикспур (Нидерланды, 27) — начало не ранее 13.00
Ллойд Харрис (ЮАР, Q) — Бен Шелтон (США, 14) — начало не ранее 13.00
Франсиско Комесанья (Аргентина) — Адам Уолтон (Австралия) — начало не ранее 13.00
Лучано Дардери (Италия) — Лоренцо Музетти (Италия, 25) — начало не ранее 13.00
Джованни Мпетши Перрикар (Франция, LL) — Есихито Нисиока (Япония) — начало не ранее 13.00
Маркос Гирон (США) — Александр Зверев (Германия, 4) — начало не ранее 13.00
Хуберт Хуркач (Польша, 7) — Артур Филс (Франция) — начало не ранее 13.00
Хауме Мунар (Испания) — Алекс Де Минаур (Австралия, 9) — начало не ранее 13.00
Хольгер Руне (Дания, 15) — Тиагу Сейбот Уайлд (Бразилия) — начало не ранее 13.00
Томас Мартин Этчеверри (Аргентина, 30) — Алексей Попырин (Австралия) — начало не ранее 13.00
Джейкоб Фернли (Великобритания, WC) — Новак Джокович (Сербия, 2) — начало не ранее 13.00
Аслан Карацев (Россия) — Карен Хачанов (Россия) — начало не ранее 13.00
Александр Мюллер (Франция) — Даниил Медведев (Россия) — начало не ранее 15.30
Карлос Алькарас (Испания) — Александар Вукич (Австралия) — начало не ранее 16.30
Янник Синнер (Италия) — Маттео Берреттини (Италия) — начало не ранее 18.30