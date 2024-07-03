Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
«Большой шлем». Новости
Новости
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 08:00

Уимблдон 2024, мужчины, расписание и результаты 3 июля: Мюллер — Медведев, Карацев — Хачанов, Алькарас — Вукич

Галина Глазко
редактор интернет отдела
Даниил Медведев.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен
Матчи первого и второго круга Уимблдона-2024.

3 июля, в среду, на Уимблдоне состоятся матчи Аслан Карацев — Карен Хачанов, Александр Мюллер — Даниил Медведев, Маркос Гирон — Александр Зверев, Карлос Алькарас — Александар Вукич.

Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 63 470 000 долларов
Открытые корты, трава
Мужчины
Одиночный разряд

Денис Шаповалов (Канада) — Даниэль Альтмайер (Германия) — начало не ранее 13.00 мск

Григор Димитров (Болгария, 10) — Шан Цзюньчэн (Китай) — начало не ранее 13.00

Стэн Вавринка (Швейцария) — Гаэль Монфис (Франция) — начало не ранее 13.00

Чжан Чжичжэнь (Китай, 32) — Ян-Леннард Штруфф (Германия) — начало не ранее 13.00

Ботик ван де Зандсюлп (Нидерланды) — Уго Умбер (Франция, 16) — начало не ранее 13.00

Томми Пол (США, 12) — Отто Виртанен (Финляндия, Q) — начало не ранее 13.00

Артур Казо (Франция) — Александр Бублик (Казахстан, 23) — начало не ранее 13.00

Лоренцо Сонего (Италия) — Роберто Баутиста Агут (Испания) — начало не ранее 13.00

Фабио Фоньини (Италия) — Каспер Рууд (Норвегия, 8) — начало не ранее 13.00

Миомир Кецманович (Сербия) — Таллон Грикспур (Нидерланды, 27) — начало не ранее 13.00

Ллойд Харрис (ЮАР, Q) — Бен Шелтон (США, 14) — начало не ранее 13.00

Франсиско Комесанья (Аргентина) — Адам Уолтон (Австралия) — начало не ранее 13.00

Лучано Дардери (Италия) — Лоренцо Музетти (Италия, 25) — начало не ранее 13.00

Джованни Мпетши Перрикар (Франция, LL) — Есихито Нисиока (Япония) — начало не ранее 13.00

Маркос Гирон (США) — Александр Зверев (Германия, 4) — начало не ранее 13.00

Хуберт Хуркач (Польша, 7) — Артур Филс (Франция) — начало не ранее 13.00

Хауме Мунар (Испания) — Алекс Де Минаур (Австралия, 9) — начало не ранее 13.00

Хольгер Руне (Дания, 15) — Тиагу Сейбот Уайлд (Бразилия) — начало не ранее 13.00

Томас Мартин Этчеверри (Аргентина, 30) — Алексей Попырин (Австралия) — начало не ранее 13.00

Джейкоб Фернли (Великобритания, WC) — Новак Джокович (Сербия, 2) — начало не ранее 13.00

Аслан Карацев (Россия) — Карен Хачанов (Россия) — начало не ранее 13.00

Александр Мюллер (Франция) — Даниил Медведев (Россия) — начало не ранее 15.30

Карлос Алькарас (Испания) — Александар Вукич (Австралия) — начало не ранее 16.30

Янник Синнер (Италия) — Маттео Берреттини (Италия) — начало не ранее 18.30

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/wimbledon/2024/1/5/
Уимблдон
0
Читайте также
«Оренбург» отстранил Томпсона от тренировок из-за лишнего веса
Барбоза раскритиковал Роналду за слезы в матче против Словении
В Союзе дачников рассказали, что нужно сделать садоводу до окончания лета
Роналду бьет антирекорды, отбирает решающие удары и проваливает их — но все в восторге. Как Португалия стала зависимой и несчастной от Криштиану Роналду
Более половины опрошенных россиян продают созданные ими изделия
Американский сценарист Роберт Таун умер в возрасте 89 лет
Популярное видео
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 9
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: Уимблдон 2024, основные материалы: новости и обзоры, расписание и результаты матчей
Фритц одержал победу над О`Коннеллом в первом круге Уимблдона
Уимблдон 2024, женщины, расписание и результаты 2 июля: Калинская, Самсонова и Аванесян прошли дальше, Потапова проиграла
Матч Сафиуллина с Черундоло в первом круге Уимблдона прервали из-за темноты
Рублев вылетел, матч Сафиуллина перенесен на среду. Онлайн-трансляция Уимблдона
Возняцки победила Паркс за 54 минуты и вышла во второй круг Уимблдона
Рублев — о том, что избил себя ракеткой в матче с Комесаньей: «В тот момент я просто не мог больше терпеть»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Гид по ЕВРО

Кафельников: «Поражение Рублева от Комесаньи меня просто шокирует»