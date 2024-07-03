Уимблдон 2024, женщины, расписание и результаты 3 июля: матчи Касаткиной, Эрики Андреевой и Кудерметовой

Матчи первого и второго круга Уимблдона 2024.

В среду, 3 июля, пройдут матча первого и второго круга Уимблдона. На корт выйдут россиянки Эрика Андреева, Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова, Диана Шнайдер и Анастасия Павлюченкова.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 63 470 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Первый и второй круг

Виктория Голубич (Швейцария) — Юле Нимайер (Германия)

Мария Карле (Аргентина) — Кэти Волынец (США)

Сонай Картал (Великобритания) — Клара Бюрель (Франция)

Барбора Крейчикова (Чехия) — Вероника Кудерметова (Россия) — не ранее 13.00 (мск)

Магда Линетт (Польша) — Элина Свитолина (Украина)

Камила Осорио (Колумбия) — Лорен Дэвис (США)

Магдалена Фрех (Польша) — Беатрис Хаддад Майя (Бразилия)

Дэниэлл Коллинз (США) — Клара Таусон (Дания) — 6:3, 4:4 (приостановлен)

Бьянка Андрееску (Канада) — Линда Носкова (Чехия)

Слоан Стивенс (США) — Диана Шнайдер (Россия) — не ранее 15.00 (мск)

Анка Алексия Тодони (Румыния) — Коко Гауфф (США)

Ясмин Паолини (Италия) — Грит Миннен (Бельгия)

Паула Бадоса (Испания) — Бренда Фрухвиртова (Чехия)

Аранча Рус (Нидерланды) — Мария Саккари (Греция)

Лулу Сун (Новая Зеландия) — Юлия Стародубцева (Украина)

Чжу Линь (Китай) — Анастасия Павлюченкова (Россия) — не ранее 16.30 (мск)

Даяна Ястремская (Украина) — Варвара Грачева (Франция)

Наоми Осака (Япония) — Эмма Наварро (США)

Донна Векич (Хорватия) — Эрика Андреева (Россия) — не ранее 18.00 (мск)

Дарья Касаткина (Россия) — Юрико Миядзаки (Великобритания) — не ранее 18.30 (мск)

Эмма Радукану (Великобритания) — Элисе Мертенс (Бельгия)

Ван Яфань (Китай) — Мэдисон Кис (США)

Марта Костюк (Украина) — Дарья Сэвилл (Австралия)

Уимблдон-2024: последние новости, расписание и результаты матчей турнира «Большого шлема»