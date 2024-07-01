Уимблдон 2024, мужчины, расписание и результаты 1 июля: Медведев — Ковачевич, Синнер — Ханфманн и другие

Матчи первого круга Уимблдона 2024. В первом круге Уимблдона 1 июля Даниил Медведев сыграет с американцем Александром Ковачевичем, а Павел Котов — с австралийцем Джорданом Томпсоном. Также пройдут матчи Карлос Алькарас (Испания) — Марк Лаял (Эстония) и Янник Синнер (Италия) — Янник Ханфманн (Германия). Маттео Арнальди (Италия) — Фрэнсис Тиафо (США, 29) — начало в 13.00 (мск) Алекс Болт (Австралия, Q) — Каспер Рууд (Норвегия, 8) — 13.00 Люка ван Аш (Франция, LL) — Фабио Фоньини (Италия) — 13.00 Кристиан Гарин (Чили, Q) — Шан Цзюньчэн (Китай) — 13.00 Григор Димитров (Болгария, 10) — Душан Лайович (Сербия) — 13.00 Павел Котов (Россия) — Джордан Томпсон (Австралия) — 13.00 Николас Харри (Чили, 19) — Денис Шаповалов (Канада) — 13.00 Борна Чорич (Хорватия) — Фелипе Мелигени Алвеш (Бразилия, Q) — 13.00 Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Фабиан Марожан (Венгрия) — 13.00 Маттео Берреттини (Италия) — Мартон Фучович (Венгрия) — не ранее 14.30 Гаэль Монфис (Франция) — Адриан Маннарино (Франция, 22) — не ранее 14.30 Чжан Чжичжэнь (Китай, 32) — Максим Жанвье (Франция, Q) — не ранее 14.30 Даниэль Альтмайер (Германия) — Артур Фери (Великобритания, WC) — не ранее 15.00 Себастьян Баес (Аргентина, 18) — Брендон Накаджима (США) — не ранее 15.00 Станислас Вавринка (Швейцария) — Чарльз Брум (Великобритания, WC) — не ранее 15.00 Александр Ковачевич (США) — Даниил Медведев (Россия, 5) — не ранее 15.00 Александр Мюллер (Франция) — Юго Гастон (Франция, Q) — не ранее 15.00 Александр Шевченко (Казахстан) — Юго Умбер (Франция, 16) — не ранее 15.00 Карлос Алькарас (Испания, 3) — Марк Лаял (Эстония, Q) — не ранее 15.30 Зизу Бергс (Бельгия, Q) — Артур Казо (Франция) — не ранее 16.00 Ботик Ван де Зандсюлп (Нидерланды) — Лиам Броди (Великобритания, WC) — не ранее 16.30 Александар Вукич (Австралия) — Себастиан Офнер (Австрия) — не ранее 16.30 Ллойд Харрис (ЮАР, Q) — Алекс Микельсен (США) — не ранее 16.30 Якуб Меншик (Чехия) — Александр Бублик (Казахстан, 23) — не ранее 17.00 Роберто Баутиста-Агут (Испания) — Максимилиан Мартерер (Германия) — не ранее 18.00 Маттиа Белуччи (Италия, Q) — Бен Шелтон (США, 14) — не ранее 18.00 Пабло Карреньо-Буста (Испания) — Таллон Грикспур (Нидерланды, 27) — не ранее 18.00 Мариано Навоне (Аргентина, 31) — Лоренцо Сонего (Италия) — не ранее 18.00 Сумит Нагал (Индия) — Миомир Кецманович (Сербия) — не ранее 18.00 Томми Пол (США, 12) — Педро Мартинес (Испания) — не ранее 18.00 Отто Виртанен (Финляндия, Q) — Макс Перселл (Австралия) — не ранее 18.30 Янник Синнер (Италия, 1) — Янник Ханфманн (Германия) — не ранее 18.30