Уимблдон 2024, женщины, расписание и результаты 1 июля: Андреева — Фрухвиртова, Бектас — Соболенко и другие

Матчи первого круга Уимблдона 2024. В первом круге Уимблдона 1 июля на корт выйдут россиянки Мирра Андреева, Анастасия Павлюченкова, Дарья Касаткина, Диана Шнайдер и Екатерина Александрова. Также свой матч проведет третья ракетка мира Арина Соболенко (Белоруссия). Ирина-Камелия Бегу (Румыния) — Чжу Линь (Китай) — начало в 13.00 (мск) Маккартни Кесслер (США, Q) — Мария Саккари (Греция, 9) — 13.00 Грит Миннен (Бельгия) — Хитер Уотсон (Великобритания, WC) — 13.00 Тейлор Таунсенд (США) — Анастасия Павлюченкова (Россия, 25) — 13.00 Леся Цуренко (Украина) — Варвара Грачева (Франция) — 13.00 Даяна Ястремская (Украина, 28) — Надя Подороска (Аргентина) — 13.00 Ольга Данилович (Сербия, LL) — Анка Алексия Тодони (Румыния, Q) — не ранее 14.30 Марта Костюк (Украина, 18) — Ребекка Шрамкова (Словакия) — не ранее 14.30 Дарья Касаткина (Россия, 14) — Чжан Шуай (Китай) — не ранее 15.00 Ясмин Паолини (Италия, 7) — Сара Соррибес-Тормо (Испания) — не ранее 15.00 Аранча Рус (Нидерланды) — Юань Юэ (Китай) — не ранее 15.00 Дарья Сэвилл (Австралия) — Пэйтон Стирнс (США) — не ранее 15.00 Нао Хибино (Япония) — Элисе Мертенс (Бельгия) — не ранее 15.00 Алисон ван Эйтванк (Бельгия) — Юлия Стародубцева (Украина, Q) — не ранее 16.30 Чжен Синьвэнь (Китай, 8) — Лулу Сан (Австралия, Q) — не ранее 16.30 Ева Лис (Германия, Q) — Клара Бюрель (Франция) — не ранее 16.30 Каролина Плишкова (Чехия) — Диана Шнайдер (Россия) — не ранее 16.30 Мартина Тревизан (Италия) — Мэдисон Кис (США, 12) — не ранее 16.30 Анна-Каролина Шмидлова (Словакия) — Ван Яфань (Китай) — не ранее 16.30 Эмина Бектас (США) — Арина Соболенко (Белоруссия, 3) — не ранее 17.00 Донна Векич (Хорватия) — Сю Ван (Китай) — не ранее 17.00 Тамара Корпач (Германия) — Юрико Лили Миядзаки (Великобритания, WC) — не ранее 17.00 Сорана Кырстя (Румыния, 29) — Сонай Картал (Великобритания, WC) — не ранее 17.00 Наоми Осака (Япония, WC) — Диан Парри (Франция) — не ранее 17.00 Екатерина Александрова (Россия, 22) — Эмма Радукану (Великобритания, WC) — не ранее 17.30 Сара Эррани (Италия) — Линда Носкова (Чехия, 26) — не ранее 18.00 Виктория Азаренко (Белоруссия, 16) — Слоан Стивенс (США) — не ранее 18.30 Бьянка Андрееску (Канада) — Жаклин Кристиан (Румыния) — не ранее 18.30 Бренда Фрухвиртова (Чехия) — Мирра Андреева (Россия, 24) — не ранее 18.30 Каролин Долхайд (США) — Коко Гауфф (США, 2) — не ранее 19.00 Паула Бадоса Хиберт (Испания) — Каролина Мухова (Чехия) — не ранее 19.30 Ван Цян (Китай) — Эмма Наварро (США, 19) — не ранее 19.30