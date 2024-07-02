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Сегодня, 08:00

Уимблдон 2024, женщины, расписание и результаты 2 июля: матчи Потаповой, Самсоновой, Кудерметовой

Людмила Самсонова.
Фото Global Look Press
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Матчи первого круга Уимблдона 2024.

В первом круге Уимблдона 2 июля на корт выйдут россиянки Элина Аванесян, Анна Блинкова, Анна Калинская, Людмила Самсонова, Анастасия Потапова и Вероника Кудерметова.

Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 63 470 000 долларов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг

Кристина Букша (Испания) — Ана Богдан (Румыния)

Ван Синьюй (Китай) — Виктория Томова (Болгария)

Хэрриет Дарт (Великобритания) — Бай Чжосюань (Китай)

Лаура Зигемунд (Германия) — Катерина Байндль (Украина)

Эшлин Крюгер (США) — Джессика Пегула (США)

Ангелина Калинина (Украина) — Элина Аванесян (Россия) — не ранее 14.30 мск

Мария Боузкова (Чехия) — Хулия Риера (Аргентина)

Лючия Бронцетти (Италия) — Лейла Фернандес (Канада)

Кэти Бултер (Великобритания) — Татьяна Мария (Германия)

Каролин Гарсия (Франция) — Анна Блинкова (Россия) — не ранее 15.00

Анна Калинская (Россия) — Панна Удварди (Венгрия) — не ранее 15.00

Ребека Масарова (Испания) — Людмила Самсонова (Россия) — не ранее 15.00

Бернарда Пера (США) — Анастасия Потапова (Россия) — не ранее 15.00

Елена Рыбакина (Казахстан) — Елена-Габриэла Русе (Румыния)

Айла Томлянович (Австралия) — Елена Остапенко (Латвия)

Джессика Бусас Манейро (Испания) — Маркета Вондроушова (Чехия)

Робин Монтгомери (США) — Оливия Гадеки (Австралия)

Юлия Путинцева (Казахстан) — Ангелик Кербер (Германия)

Марина Стакушич (Канада) — Катержина Синякова (Чехия)

Майар Шериф (Египет) — Далма Галфи (Венгрия)

Каролина Возняцки (Дания) — Алисия Паркс (США)

Осеан Доден (Франция) — Дарья Снигур (Украина)

Виктория Голубич (Швейцария) — Юле Нимайер (Германия)

Франческа Джонс (Великобритания) — Петра Мартич (Хорватия)

Онс Жабер (Тунис) — Моюка Утидзима (Япония)

Мария Карле (Аргентина) — Кэти Волынец (США)

Дэниэлл Коллинз (США) — Клара Таусон (Дания)

Барбора Крейчикова (Чехия) — Вероника Кудерметова (Россия) — не ранее 18.30

Камила Осорио (Колумбия) — Лорен Дэвис (США)

Магдалена Фрех (Польша) — Беатрис Хаддад Майя (Бразилия)

Ига Свентек (Польша) — София Кенин (США)

Магда Линетт (Польша) — Элина Свитолина (Украина)

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/wimbledon/2024/11/5/
Теннис
Уимблдон
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