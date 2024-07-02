Уимблдон 2024, женщины, расписание и результаты 2 июля: матчи Потаповой, Самсоновой, Кудерметовой

Сегодня, 08:00
В первом круге Уимблдона 2 июля на корт выйдут россиянки Элина Аванесян, Анна Блинкова, Анна Калинская, Людмила Самсонова, Анастасия Потапова и Вероника Кудерметова.
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 63 470 000 долларов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Кристина Букша (Испания) — Ана Богдан (Румыния)
Ван Синьюй (Китай) — Виктория Томова (Болгария)
Хэрриет Дарт (Великобритания) — Бай Чжосюань (Китай)
Лаура Зигемунд (Германия) — Катерина Байндль (Украина)
Эшлин Крюгер (США) — Джессика Пегула (США)
Ангелина Калинина (Украина) — Элина Аванесян (Россия) — не ранее 14.30 мск
Мария Боузкова (Чехия) — Хулия Риера (Аргентина)
Лючия Бронцетти (Италия) — Лейла Фернандес (Канада)
Кэти Бултер (Великобритания) — Татьяна Мария (Германия)
Каролин Гарсия (Франция) — Анна Блинкова (Россия) — не ранее 15.00
Анна Калинская (Россия) — Панна Удварди (Венгрия) — не ранее 15.00
Ребека Масарова (Испания) — Людмила Самсонова (Россия) — не ранее 15.00
Бернарда Пера (США) — Анастасия Потапова (Россия) — не ранее 15.00
Елена Рыбакина (Казахстан) — Елена-Габриэла Русе (Румыния)
Айла Томлянович (Австралия) — Елена Остапенко (Латвия)
Джессика Бусас Манейро (Испания) — Маркета Вондроушова (Чехия)
Робин Монтгомери (США) — Оливия Гадеки (Австралия)
Юлия Путинцева (Казахстан) — Ангелик Кербер (Германия)
Марина Стакушич (Канада) — Катержина Синякова (Чехия)
Майар Шериф (Египет) — Далма Галфи (Венгрия)
Каролина Возняцки (Дания) — Алисия Паркс (США)
Осеан Доден (Франция) — Дарья Снигур (Украина)
Виктория Голубич (Швейцария) — Юле Нимайер (Германия)
Франческа Джонс (Великобритания) — Петра Мартич (Хорватия)
Онс Жабер (Тунис) — Моюка Утидзима (Япония)
Мария Карле (Аргентина) — Кэти Волынец (США)
Дэниэлл Коллинз (США) — Клара Таусон (Дания)
Барбора Крейчикова (Чехия) — Вероника Кудерметова (Россия) — не ранее 18.30
Камила Осорио (Колумбия) — Лорен Дэвис (США)
Магдалена Фрех (Польша) — Беатрис Хаддад Майя (Бразилия)
Ига Свентек (Польша) — София Кенин (США)
Магда Линетт (Польша) — Элина Свитолина (Украина)