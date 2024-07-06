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Сегодня, 08:00

Уимблдон 2024, мужчины, расписание и результаты 6 июля: Медведев — Штруфф, матчи Сафиуллина и Джоковича

Даниил Медведев.
Фото AFP
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Матчи третьего круга Уимблдона-2024.

В субботу, 6 июля, пройдут матчи третьего круга Уимблдона. Матч Даниила Медведева против Ян-Леннарда Штруффа был перенесен с 5 на 6 июля из-за дождя при счете 6:1, 6:3, 4:6, 1:1 в пользу россиянина. Роман Сафиуллин встретится с Артуром Филсом, Новак Джокович сыграет с Алексеем Попыриным. Начало игрового дня — в 13.00 мск.

Уимблдонский турнир проходит с 1 по 14 июля в Лондоне.

Роман Сафиуллин, Даниил Медведев, Новак Джокович. Матчи Медведева, Сафиуллина и Джоковича. Онлайн-трансляция Уимблдона

Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 63 470 000 долларов
Открытые корты, трава
Мужчины
Одиночный разряд
Третий круг

Джованни Мпетши Перрикар (Франция) — Эмиль Руусувуори (Финляндия)

Брэндон Накашима (США) — Уго Умбер (Франция) — прерван из-за дождя

Люка Пуй (Франция) — Алекс Де Минаур (Австралия)

Артур Филс (Франция) — Роман Сафиуллин (Россия)

Роберто Баутиста Агут (Испания) — Фабио Фоньини (Италия) — прерван из-за дождя

Франсиско Комесанья (Аргентина) — Лоренцо Музетти (Италия)

Хольгер Руне (Дания) — Кантен Алис (Франция)

Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Даниил Медведев (Россия) — прерван из-за дождя

Денис Шаповалов (Канада) — Бен Шелтон (США) — прерван из-за дождя

Кэмерон Норри (Великобритания) — Александр Зверев (Германия)

Тэйлор Фритц (США) — Алехандро Табило (Чили)

Алексей Попырин (Австралия) — Новак Джокович (Сербия)

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/wimbledon/
Теннис
Уимблдон
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