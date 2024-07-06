Сегодня, 08:00
В субботу, 6 июля, пройдут матчи третьего круга Уимблдона. Матч Даниила Медведева против Ян-Леннарда Штруффа был перенесен с 5 на 6 июля из-за дождя при счете 6:1, 6:3, 4:6, 1:1 в пользу россиянина. Роман Сафиуллин встретится с Артуром Филсом, Новак Джокович сыграет с Алексеем Попыриным. Начало игрового дня — в 13.00 мск.
Уимблдонский турнир проходит с 1 по 14 июля в Лондоне.
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 63 470 000 долларов
Открытые корты, трава
Мужчины
Одиночный разряд
Третий круг
Джованни Мпетши Перрикар (Франция) — Эмиль Руусувуори (Финляндия)
Брэндон Накашима (США) — Уго Умбер (Франция) — прерван из-за дождя
Люка Пуй (Франция) — Алекс Де Минаур (Австралия)
Артур Филс (Франция) — Роман Сафиуллин (Россия)
Роберто Баутиста Агут (Испания) — Фабио Фоньини (Италия) — прерван из-за дождя
Франсиско Комесанья (Аргентина) — Лоренцо Музетти (Италия)
Хольгер Руне (Дания) — Кантен Алис (Франция)
Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Даниил Медведев (Россия) — прерван из-за дождя
Денис Шаповалов (Канада) — Бен Шелтон (США) — прерван из-за дождя
Кэмерон Норри (Великобритания) — Александр Зверев (Германия)
Тэйлор Фритц (США) — Алехандро Табило (Чили)
Алексей Попырин (Австралия) — Новак Джокович (Сербия)