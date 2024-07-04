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Уимблдон 2024, женщины, расписание и результаты 4 июля: Касаткина выиграла, Самсонова — Аванесян, Калинская — Боузкова

Дарья Касаткина.
Фото AFP
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Матчи второго и третьего круга Уимблдона 2024.

В среду, 4 июля, пройдут матчи второго и третьего круга Уимблдона.

Россиянка Дарья Касаткина вышла в третий круг, обыграв британку Юрико Маядзяки со счетом 6:0, 6:0. Людмила Самсонова встретится с соотечественницей Элиной Аванесян, а Анна Калинская сыграет с чешкой Марией Боузковой.

Уимблдонский турнир проходит с 1 по 14 июля в Лондоне.

Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 63 470 000 долларов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
Второй и третий круг

Дарья Касаткина (Россия, 14) — Юрико Миядзаки (Великобритания, WC) — 6:0, 6:0

Мэдисон Кис (США, 12) — Ван Яфань (Китай) — 6:2, 6:2

Паула Бадоса (Испания) — Бренда Фрухвиртова (Чехия) — 6:4, 6:2

Юлия Путинцева (Казахстан) — Катержина Синякова (Чехия, 27) — 6:0, 4:6, 6:2

Элина Аванесян (Россия) — Людмила Самсонова (Россия, 15) — не ранее 13.00

Кристина Букша (Испания) — Джессика Бусас Манейро (Испания) — не ранее 13.00

Каролина Возняцки (Дания, WC) — Лейла Фернандес (Канада, 30) — не ранее 13.00

Каролин Гарсия (Франция, 23) — Бернарда Пера (США) — не ранее 13.00

Анна Калинская (Россия, 17) — Мария Боузкова (Чехия) — не ранее 13.00

Марта Костюк (Украина, 19) — Дарья Савилл (Австралия, 83) — не ранее 13.00

Барбора Крейчикова (Чехия, 31) — Кэти Волынец (США, Q) — не ранее 13.00

Юле Нимайер (Германия) — Элина Свитолина (Украина, 21) — не ранее 13.00

Камила Осорио (Колумбия) — Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, 20) — не ранее 13.00

Дарья Снигур (Украина, Q) — Елена Остапенко (Латвия, 13) — не ранее 13.00

Кэти Бултер (Великобритания, 32) — Хэрриет Дарт (Великобритания) — не ранее 15.00

Ван Синьюй (Китай) — Джессика Пегула (США, 5) — не ранее 15.00

Онс Жабер (Тунис, 10) — Робин Монтгомери (США, Q) — не ранее 15.00

Дэниэлл Коллинз (США, 11) — Далма Галфи (Венгрия, Q) — не ранее 15.00

Елена Рыбакина (Казахстан, 4) -Лаура Зигемунд (Германия) — не ранее 16.30

Ига Свентек (Польша, 1) — Петра Мартич (Хорватия) — не ранее 16.30

Уимблдон-2024: последние новости, расписание и результаты матчей турнира «Большого шлема»

Теннис
Уимблдон
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