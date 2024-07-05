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Уимблдон 2024, женщины, расписание и результаты 5 июля: Касаткина — Бадоса, Шнайдер — Наварро, Радукану — Саккари

Галина Глазко
редактор интернет отдела
Диана Шнайдер.
Фото Reuters
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Матчи третьего круга Уимблдона 2024.

В пятницу, 5 июля, пройдут матчи второго и третьего круга Уимблдона.

Россиянка Дарья Касаткина сыграет с испанской Паулой Бадосой, а Диана Шнайдер встретится с американкой Эммой Наварро.

Уимблдонский турнир проходит с 1 по 14 июля в Лондоне.

Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 63 470 000 долларов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
Третий круг

Диана Шнайдер (Россия) — Эмма Наварро (США, 19) — не ранее 13.00 мск

Дарья Касаткина (Россия) — Паула Бадоса (Испания) — не ранее 13.00

Лулу Сун (Новая Зеландия, Q) — Чжу Линь (Китай) — не ранее 13.00

Даяна Ястремская (Украина, 28) — Донна Векич (Хорватия) — не рарее 16.30

Марта Костюк (Украина, 18) — Мэдисон Кис (США, 12) — не ранее 14.30

Ясмин Паолини (Италия, 7) — Бьянка Андрееску (Канада) — не ранее 15.00

Эмма Радукану (Великобритания, WC) — Мария Саккари (Греция, 9) — не ранее 17.30

Сонай Картал (Великобритания, Q) — Коко Гауфф (США, 2) — не ранее 18.30

Уимблдон
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