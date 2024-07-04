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Уимблдон 2024, мужчины, расписание и результаты 4 июля: Сафиуллин сыграет с Махачем, Хачанов — Алис, Джокович — Фернли и другие

Карен Хачанов.
Фото AFP
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Матчи второго круга Уимблдона 2024.

В среду, 4 июля, пройдут матчи второго круга Уимблдона.

Россиянин Карен Хачанов встретится с французом Кентеном Алисом, Роман Сафиуллин выйдет на корт против чеха Томаша Махача, а серб Новак Джокович сыграет с британцем Джейкобом Фернли.

Уимблдонский турнир проходит с 1 по 14 июля в Лондоне.

Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 63 470 000 долларов
Открытые корты, трава
Мужчины
Одиночный разряд
Второй круг

Франсиско Комесанья (Аргентина) — Адам Уолтон (Австралия) — не ранее 13.00

Хуберт Хуркач (Польша, 7) — Артур Филс (Франция) — не ранее 13.00

Хауме Мунар (Испания) — Алекс Де Минаур (Австралия, 9) — не ранее 13.00

Лучано Дардери (Италия, 37) — Лоренцо Музетти (Италия, 25) — не ранее 14.30

Григор Димитров (Болгария, 10) — Цзюнчэн Шан (Китай, 91) — не ранее 14.30

Флавио Коболли (Италия) — Алехандро Табило (Чили, 24) — не ранее 14.30

Томаш Махач (Чехия) — Роман Сафиуллин (Россия) — не ранее 14.30

Ллойд Джордж Харрис (ЮАР, 118) — Бен Шелтон (Британия, 14) — не ранее 14.00

Денис Шаповалов (Канада, 121) — Даниэль Альтмайер (Германия, 80) — не ранее 14.30

Томас Мартин Этчеверри (Аргентина, 30) — Алексей Попырин (Австралия) — не ранее 14.30

Джейкоб Фернли (Великобритания, WC) — Новак Джокович (Сербия, 2) — не ранее 15.30

Джек Дрейпер (Великобритания, 28) — Кэмерон Норри (Великобритания) — не ранее 16.30

Танаси Коккинакис (Австралия) — Люка Пуй (Франция, Q) — не ранее 16.30

Джованни Перрикар (Франция, LL) — Есихито Нисиока (Япония) — не ранее 16.30

Хольгер Руне (Дания, 15) — Тиагу Сейбот Уайлд (Бразилия) — не ранее 16.30

Тэйлор Фритц (США, 13) — Артур Риндеркнех (Франция) — не ранее 16.30

Кантен Алис (Франция, Q) — Карен Хачанов (Россия, 21) — не ранее 17.30

Эмиль Руусувуори (Финляндия) — Стефанос Циципас (Греция, 11) — не ранее 18.30

Маркос Гирон (США) — Александр Зверев (Германия, 4) — не ранее 18.30

Уимблдон-2024: последние новости, расписание и результаты матчей турнира «Большого шлема»

Теннис
Уимблдон
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