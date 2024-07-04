Уимблдон 2024, мужчины, расписание и результаты 4 июля: Сафиуллин сыграет с Махачем, Хачанов — Алис, Джокович — Фернли и другие

Матчи второго круга Уимблдона 2024. В среду, 4 июля, пройдут матчи второго круга Уимблдона. Россиянин Карен Хачанов встретится с французом Кентеном Алисом, Роман Сафиуллин выйдет на корт против чеха Томаша Махача, а серб Новак Джокович сыграет с британцем Джейкобом Фернли. Уимблдонский турнир проходит с 1 по 14 июля в Лондоне. Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 63 470 000 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг Франсиско Комесанья (Аргентина) — Адам Уолтон (Австралия) — не ранее 13.00 Хуберт Хуркач (Польша, 7) — Артур Филс (Франция) — не ранее 13.00 Хауме Мунар (Испания) — Алекс Де Минаур (Австралия, 9) — не ранее 13.00 Лучано Дардери (Италия, 37) — Лоренцо Музетти (Италия, 25) — не ранее 14.30 Григор Димитров (Болгария, 10) — Цзюнчэн Шан (Китай, 91) — не ранее 14.30 Флавио Коболли (Италия) — Алехандро Табило (Чили, 24) — не ранее 14.30 Томаш Махач (Чехия) — Роман Сафиуллин (Россия) — не ранее 14.30 Ллойд Джордж Харрис (ЮАР, 118) — Бен Шелтон (Британия, 14) — не ранее 14.00 Денис Шаповалов (Канада, 121) — Даниэль Альтмайер (Германия, 80) — не ранее 14.30 Томас Мартин Этчеверри (Аргентина, 30) — Алексей Попырин (Австралия) — не ранее 14.30 Джейкоб Фернли (Великобритания, WC) — Новак Джокович (Сербия, 2) — не ранее 15.30 Джек Дрейпер (Великобритания, 28) — Кэмерон Норри (Великобритания) — не ранее 16.30 Танаси Коккинакис (Австралия) — Люка Пуй (Франция, Q) — не ранее 16.30 Джованни Перрикар (Франция, LL) — Есихито Нисиока (Япония) — не ранее 16.30 Хольгер Руне (Дания, 15) — Тиагу Сейбот Уайлд (Бразилия) — не ранее 16.30 Тэйлор Фритц (США, 13) — Артур Риндеркнех (Франция) — не ранее 16.30 Кантен Алис (Франция, Q) — Карен Хачанов (Россия, 21) — не ранее 17.30 Эмиль Руусувуори (Финляндия) — Стефанос Циципас (Греция, 11) — не ранее 18.30 Маркос Гирон (США) — Александр Зверев (Германия, 4) — не ранее 18.30 Уимблдон-2024: последние новости, расписание и результаты матчей турнира «Большого шлема»