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Сегодня, 08:15

Уимблдон 2024, женщины, результаты 6 июля: Калинская против Самсоновой, матчи Свентек, Рыбакиной и других

Людмила Самсонова.
Фото AFP
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Матчи третьего круга Уимблдона 2024.

В субботу, 6 июля пройдут матчи третьего круга Уимблдона.

Между собой сыграют россиянки Анна Калинская и Людмила Самсонова. Также на корт выйдут первая ракетка мира Ига Свентек, которая встретится с Юлией Путинцевой (Казахстан) и Елена Рыбакина (Казахстан, 4), которой предстоит матч против Каролин Возняцки (Дания).

Уимблдонский турнир проходит с 1 по 14 июля в Лондоне.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 63 470 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Хэрриет Дарт (Великобритания) — Ван Синьюй (Китай)

Анна Калинская (Россия, 17) — Людмила Самсонова (Россия, 15)

Барбора Крейчикова (Чехия, 31) — Джессика Бусас Манейро (Испания)

Бернарда Пера (США) — Елена Остапенко (Латвия, 13)

Дэниэлл Коллинз (США, 11) — Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, 20)

Ига Свентек (Польша, 1) — Юлия Путинцева (Казахстан)

Онс Жабер (Тунис, 10) — Элина Свитолина (Украина, 21)

Елена Рыбакина (Казахстан, 4) — Каролина Возняцки (Дания, WC)

Теннис
Уимблдон
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