Уимблдон 2024, женщины, результаты 6 июля: Калинская против Самсоновой, матчи Свентек, Рыбакиной и других

Сегодня, 08:15
В субботу, 6 июля пройдут матчи третьего круга Уимблдона.
Между собой сыграют россиянки Анна Калинская и Людмила Самсонова. Также на корт выйдут первая ракетка мира Ига Свентек, которая встретится с Юлией Путинцевой (Казахстан) и Елена Рыбакина (Казахстан, 4), которой предстоит матч против Каролин Возняцки (Дания).
Уимблдонский турнир проходит с 1 по 14 июля в Лондоне.
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 63 470 000 долларов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
Третий круг
Хэрриет Дарт (Великобритания) — Ван Синьюй (Китай)
Анна Калинская (Россия, 17) — Людмила Самсонова (Россия, 15)
Барбора Крейчикова (Чехия, 31) — Джессика Бусас Манейро (Испания)
Бернарда Пера (США) — Елена Остапенко (Латвия, 13)
Дэниэлл Коллинз (США, 11) — Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, 20)
Ига Свентек (Польша, 1) — Юлия Путинцева (Казахстан)
Онс Жабер (Тунис, 10) — Элина Свитолина (Украина, 21)
Елена Рыбакина (Казахстан, 4) — Каролина Возняцки (Дания, WC)