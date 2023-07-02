Уимблдон: победители турнира Большого шлема в Лондоне из России

Сегодня, 22:30
Единственной победительницей Уимблдона в одиночном разряде из России остается Мария Шарапова. В 2004 году в возрасте 17 лет она в знаменитом финале она победила Серену Уильямс.
Еще трижды представительницы России/СНГ/СССР выходили в финал: Ольга Морозова в 1974-м, Вера Звонарева в 2010-м, Шарапова в 2011).
В мужском одиночном разряде лучшим достижением теннисистов из России/СНГ/СССР является выход Александра Метревели в финал турнира 1973 года.
В парном разряде также больших успехов добились женщины. Лариса Савченко и Наталья Зверева выиграли Уимблдон в 1991 году, Зверева (под флагом СНГ) и американка Джиджи Фернандес — в 1992-м, Екатерина Макарова и Елена Веснина — в 2017-м.
Кроме того, россиянки дважды становились победительницами Уимблдона в миксте: Елена Лиховцева с Махешем Бхупати из Индии — в 2002-м, Вера Звонарева с Энди Рамом из Израиля — в 2006-м.
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Победы
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Поражения в финалах
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Мужчины
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-
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Метревели (1973)
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Женщины
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Шарапова (2004)
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Морозова (1974);
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Пары
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Савченко/Зверева (1991);
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Савченко/Зверева (1988, 1989);
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Микст
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Лиховцева/Бхупати (2002);
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Метревели/Морозова (1968, 1970);
Ольховский/Савченко-Нейланд (1997);