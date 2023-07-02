Уимблдон: победители турнира Большого шлема в Лондоне из России

Единственной победительницей Уимблдона в одиночном разряде из России остается Мария Шарапова. В 2004 году в возрасте 17 лет она в знаменитом финале она победила Серену Уильямс.

Еще трижды представительницы России/СНГ/СССР выходили в финал: Ольга Морозова в 1974-м, Вера Звонарева в 2010-м, Шарапова в 2011).

В мужском одиночном разряде лучшим достижением теннисистов из России/СНГ/СССР является выход Александра Метревели в финал турнира 1973 года.

В парном разряде также больших успехов добились женщины. Лариса Савченко и Наталья Зверева выиграли Уимблдон в 1991 году, Зверева (под флагом СНГ) и американка Джиджи Фернандес — в 1992-м, Екатерина Макарова и Елена Веснина — в 2017-м.

Кроме того, россиянки дважды становились победительницами Уимблдона в миксте: Елена Лиховцева с Махешем Бхупати из Индии — в 2002-м, Вера Звонарева с Энди Рамом из Израиля — в 2006-м.

Победы теннисистов из России/СНГ/СССР на Уимблдоне