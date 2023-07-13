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Сегодня, 17:45

Онс Жабер — Арина Соболенко: прямая трансляция полуфинала Уимблдона

Иван Торопцев
Корреспондент
Арина Соболенко.
Фото Reuters
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В четверг, 13 июля проходит матч 1/2 финала Уимблдона-2023, в котором играют Онс Жабер из Туниса и Арина Соболенко из Белоруссии.

В четвертьфинале Жабер победила Петру Квитову из Чехии, а Соболенко оказалась сильнее американки Мэдисон Кис.

Жабер в 2022 году вышла в финал турнира, в котором уступила Елене Рыбакиной из Казахстана.

Лучший результат Соболенко на Уимблдоне — полуфинал в 2021 году.

В России не показывают Уимблдон-2023 легально, «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матчей турнира.

Жабер&nbsp;&mdash; Соболенко. Соболенко против Жабер в битве за финал. Онлайн-трансляция четверга на Уимблдоне

Источник: Сетка Уимблдона-2023
Теннис
Уимблдон
Арина Соболенко
Онс Жабер
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