Онс Жабер — Арина Соболенко: прямая трансляция полуфинала Уимблдона

В четверг, 13 июля проходит матч 1/2 финала Уимблдона-2023, в котором играют Онс Жабер из Туниса и Арина Соболенко из Белоруссии.

В четвертьфинале Жабер победила Петру Квитову из Чехии, а Соболенко оказалась сильнее американки Мэдисон Кис.

Жабер в 2022 году вышла в финал турнира, в котором уступила Елене Рыбакиной из Казахстана.

Лучший результат Соболенко на Уимблдоне — полуфинал в 2021 году.

В России не показывают Уимблдон-2023 легально, «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матчей турнира.