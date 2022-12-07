Уимблдон рассматривает возможность допуска российских игроков после штрафа ATP

Уимблдон рассматривает возможность отмены запрета на участие россиян и белорусов в турнире 2023 года, сообщает The Telegraph.

По данным источника, организаторы не хотят бороться со всем остальным теннисным миром. Также они опасаются, что если не допустят спортсменов второй год подряд, то из-за предыдущей реакции ATP и WTA это может привести к обесцениванию турнира.

7 декабря Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) оштрафовала организаторов Уимблдона за решение отстранить российских и белорусских спортсменов от участия в турнире 2022 года. Также организации угрожает исключение из ATP, если она решит не допустить спортсменов на турнир серии «Большого шлема» в следующем году.

На Уимблдоне-2022 в мужском одиночном разряде победу одержал серб Новак Джокович, в женском — Елена Рыбакина из Казахстана. ATP и WTA не начисляли рейтинговые очки за участие в турнире из-за недопуска теннисистов из России и Белоруссии.