Украинка Костюк не ожидала свиста зрителей после матча с Соболенко на «Ролан Гарроc»

Украинская теннисистка Марта Костюк рассказала, как отреагировала на свист трибун после поражения от Арины Соболенко из Белоруссии в первом круге «Ролан Гаррос» – 3:6, 2:6.

После игры украинка отказалась пожимать руку сопернице. Трибуны начали свистеть в адрес теннисистки.

«Я не ожидала этого. У меня нет никакой реакции на это, но, честно говоря, людям должно быть стыдно. Я хочу знать, как они будут относиться к этому освистыванию через 10 лет. Я не думаю, что они будут чувствовать себя прекрасно.

Я сказала, что не буду этого делать, и я не знаю, почему люди считают, что я вдруг должна передумать. Когда я была в Великобритании в прошлом году, люди реагировали иначе», – приводит слова Костюк РИА «Новости» со ссылкой на Express.