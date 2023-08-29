Украинка Костюк пожелала Рыбакиной победить на US Open

Украинская теннисистка Марта Костюк пожелала победы представительнице Казахстана Елене Рыбакиной на US Open-2023.

«Выиграй US Open, пожалуйста», — сказала Костюк теннисистке во время рукопожатия у сетки.

В матче первого круга турнира Рыбакина одержала победу над Костюк в двух сетах — 6:2, 6:1. Во втором круге 4-я ракетка мира встретится с Айлой Томлянович из Австралии.

24-летняя Рыбакина является победительницей одного турнира «Большого шлема» в одиночном разряде (Уимблдон-2022), а также победительницей пяти турниров WTA в одиночном разряде. Спортсменка родилась в Москве и до июня 2018 года выступала за Россию.