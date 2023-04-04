Украинка Свитолина: «Мы должны уважать решение о допуске россиян на Уимблдон»

Украинская теннисистка Элина Свитолина высказалась о решении организаторов Уимблдона допустить россиян к участию в турнире.

«Это их (организаторов) решение. Мы должны его уважать. Поэтому пришло время вернуться на корт и надрать кому-нибудь зад», — приводит слова Свитолиной РИА «Новости» со ссылкой на YouTube-канал Tennis Channel.

Организаторы Уимблдона 31 марта объявили о решении допустить российских и белорусских теннисистов к участию в турнире. В 2022 году россияне и белорусы были отстранены от Уимблдона.