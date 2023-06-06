Украинская теннисистка Свитолина отреагировала на свист болельщиков после матча с Соболенко

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала свист болельщиков после четвертьфинала «Ролан Гаррос» с белорусской Ариной Соболенко.

Соболенко обыграла Свитолину со счетом 6:4, 6:4. После победы белоруска подошла к сетке для рукопожатия и ждала свою соперницу, но та прошла мимо.

«Честно говоря, я не знаю, чего она ждала, потому что мои заявления о рукопожатиях были достаточно четкими. Во-вторых, свист с трибун был вполне ожидаем. Я ждала этого. Я думаю, что тот, кто в этой ситуации проиграет, будет освистан. Это не стало для меня неожиданностью. К сожалению, я думаю, что Соболенко накаляла обстановку, стоя у сетки», — приводит слова Свитолиной РИА «Новости» со ссылкой на пресс-конференцию.

Также Свитолина заявила, что уже несколько раз говорила, что не будет пожимать руки.

«Моя первая реакция: «Что ты делаешь?» Потому что я же четко все говорила. Может быть, во время турниров она не сидит в соцсетях. Я несколько раз говорила, что не буду жать руки. И в первом круге она играла с Мартой [Костюк]. Так что все просто», — сказала Свитолина.

Соболенко вышла в полуфинал на третьем «Большом шлеме» подряд. В целом это будет ее пятый полуфинал на ТБШ.

В полуфинале турнира Соболенко сыграет с чешской спортсменкой Каролиной Муховой.