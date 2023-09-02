Матчи Медведева, Рублева и Алькараса на US Open: расписание и результаты 2 сентября

Медведев сыграет с аргентинцем Баесом в третьем круге US Open

Шестой игровой день Открытого чемпионата США в мужском одиночном разряде.

В субботу, 2 сентября, Даниил Медведев сыграет с Себастьяном Баесом в матче третьего круга US Open, Андрей Рублев встретится с Артуром Риндеркнешем.

US Open 2023: расписание матчей мужской сетки 2 сентября (суббота)

Майкл Ммо (США) — Джек Дрэйпер (Великобритания) — время начала матча — 18.00

Карлос Алькарас (Испания) — Дэн Эванс (Великобритания) — время начала матча — 19.00

Маттео Арнальди (Италия) — Кэмерон Норри (Великобритания) — время начала матча — 19.30

Артур Риндеркнеш (Франция) — Андрей Рублев (Россия) — время начала матча — 20.00

Стэн Вавринка (Швейцария) — Янник Синнер (Италия) — время начала матча — 21.00

Николас Харри (Чили) — Алекс де Минаур (Австралия) — время начала матча — 00.00 (3 сентября)

Александр Зверев (Германия) — Григор Димитров (Болгария) — время начала матча — 02.00 (3 сентября)

Даниил Медведев (Россия) — Себастьян Баес (Аргентина) — время начала матча — 03.30 (3 сентября)

В России нет официальных трансляций Открытого чемпионата США 2023 года. Следить за матчами можно в матч-цетре сайта «СЭ», в прямом эфире — с помощью официального сайта соревнований (потребуется VPN).

Действующим победителем US Open является испанец Карлос Алькарас.

«СЭ» будет вести текстовые онлайн-трансляции игровых дней и отдельных матчей US Open-2023. Видеотрансляции игр доступны по подписке EurosportPlayer и бесплатно в соцсети «ВКонтакте» (легально в России турниры «Большого шлема», ATP и WTA не транслируются).

Расписание и результаты матчей мужчин и женщин, микста и пар, обзоры игр и сетки турниров доступны в разделах «Большого шлема» и US Open сайта «СЭ».

US Open-2023: основная информация о турнире «Большого шлема»