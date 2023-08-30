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Сегодня, 09:15

Матчи Джоковича, Карацева и Сафиуллина в US Open: расписание игр и результаты 30 августа

Джокович сыграет с Бернабе Сапатой Миральесом в 1/32 финала турнира US Open 30 августа
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Теннисист Новак Джокович.
Новак Джокович.
Фото Reuters
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Третий игровой день Открытого чемпионата США в мужском одиночном разряде. 30 августа россияне Аслан Карацев и Роман Сафиуллин поборются со своими соперниками за выход в 1/16 финала турнира US Open-2023.

US Open 2023: расписание матчей мужской сетки 30 августа (среда)

18.00 (мск). Маккензи Макдональд (США) - Борна Гойо (Хорватия)

18.00. Стефанос Циципас (Греция) — Доминик Штрикер (Швейцария)

19.30. Бенжамен Бонзи (Франция) — Кристофер Юбенкс (США)

19.30. Иржи Веселы (Чехия) — Франсиско Черундоло (Аргентина)

19.30. Ласло Джере (Сербия) — Юго Гастон (Франция)

19.30. Аслан Карацев (Россия) — Роберто Карбальес Баэна (Испания)

20.30. Бернабе Сапата Миральес (Испания) — Новак Джокович (Сербия)

21.00. Доминик Тим (Австрия) — Бен Шелтон (США)

21.30. Адриан Маннарино (Франция) — Фабиан Марожан (Венгрия)

21.30. Томми Пол (США) — Роман Сафиуллин (Россия)

21.30. Ринки Хидзиката (Австралия) — Мартон Фучович (Венгрия)

21.30. Хуан Мануэль Черундоло (Аргентина) — Алехандро Давидович Фокина (Испания)

22.30. Титуан Дроге (Франция) — Якуб Менсик (Чехия)

Официальных трансляций Открытого чемпионата США 2023 в России не будет. Следить за матчами можно в матч-цетре нашего сайта, в прямом эфире — с помощью официального сайта соревнований (требуется VPN).

US Open завершится 10 сентября. Призовой фонд турнира составляет 65 миллионов долларов.

«СЭ» будет вести текстовые онлайн-трансляции игровых дней и отдельных матчей US Open-2023. Видеотрансляции игр доступны по подписке EurosportPlayer и бесплатно в соцсети «ВКонтакте» (легально в России турниры «Большого шлема», ATP и WTA не транслируются).

Сетки турнира, расписание и результаты матчей мужчин и женщин, пар и микста, обзоры игр доступны в разделах «Большого шлема» и US Open сайта «СЭ».

US Open-2023: основная информация о турнире «Большого шлема»

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/usopen/2023/1/5/
Теннис
US Open
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