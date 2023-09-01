Игры Свентек, Возняцки и Рыбакиной: расписание и результаты матчей женской сетки 1 сентября

Пятый игровой день Открытого чемпионата США в женском одиночном разряде.

В пятницу, 1 сентября, Елена Рыбакина сыграет с Сораной Кырстей в третьем круге US Open. Также свои матчи проведут Ига Свентек и Каролин Возняцки.

US Open 2023: расписание матчей женской сетки 1 сентября (пятница)

Ван Синюй (Китай) — Анна Каролина Шмидлова (Словакия) — время начала матча — 18.00

Каролина Мухова (Чехия) — Тэйлор Таунсенд (США) — время начала матча — 18.00

Алена Остапенко (Латвия) — Бернарда Пера (США) — время начала матча — 19.30

Ига Свентек (Польша) — Кайя Юван (Словения) — время начала матча — 19.30

Каролин Возняцки (Дания) — Дженнифер Брэди (США) — время начала матча — 20.00

Чжу Линь (Китай) — Белинда Бенчич (Швейцария) — время начала матча — 00.00 (2 сентября)

Элиза Мертенс (Бельгия) — Коко Гауфф (США) — время начала матча — 02.00 (2 сентября)

Елена Рыбакина (Казахстан) — Сорана Кырстя (Румыния) — время начала матча — 04.00 (2 сентября)

В 2022 году на US Open в женском одиночном разряде победу одержала Ига Свентек, которая в финале переиграла Онс Жебер из Туниса — 6:2, 7:6 (7:5).

Официальных трансляций Открытого чемпионата США 2023 в России не будет. Следить за матчами можно в матч-центре нашего сайта, в прямом эфире — с помощью официального сайта соревнований (требуется VPN).

«СЭ» будет вести текстовые онлайн-трансляции игровых дней и отдельных матчей US Open-2023. Видеотрансляции игр доступны по подписке EurosportPlayer и бесплатно в соцсети «ВКонтакте» (легально в России турниры «Большого шлема», ATP и WTA не транслируются).

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US Open-2023: основная информация о турнире «Большого шлема»