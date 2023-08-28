Дебют Андреевой и другие матчи дня US Open: расписание игр и результаты 28 августа

Мирра Андреева в первом круге US Open сыграет против австралийки Гадеки

Первый игровой день Открытого чемпионата США в женском одиночном разряде.

Матчи основной сетки US Open-2023 стартуют 28 августа.

В первый соревновательный день свои матчи первого раунда проведут россиянки Камилла Рахимова, Мирра Андреева, Вероника Кудерметова, Маргарита Бетова, Элина Аванесян, Татьяна Прозорова и Анна Калинская.

US Open 2023: расписание матчей женской сетки 28 августа (понедельник)

18:00. Клэрви Нгунуэ — Дарья Сэвилл

18:00. Виктория Азаренко — Фиона Ферро

18:00. Камилла Рахимова — Белинда Бенчич

18:00. Каролина Мухова — Сторм Хантер

18:00. Магдалена Фрех — Эмма Наварро

18:00. Варвара Грачева — Тэйлор Таунсенд

18:00. Анна Каролина Шмидлова — Катерина Байндль

18:00. Ребека Машарова — Мария Саккари

19:00. Ига Швентек — Ребекка Петерсон

19:30. Лорин Дэвис — Данка Ковинич

19:30. Слоун Стивенс — Беатрис Хаддад Майя

19:30. Ангелина Калинина — Сара Соррибес-Тормо

20:00. Кайя Юван — Элизабетта Коччаретто

20:00. Бернарда Пера — Вероника Кудерметова

20:00. Даниэль Коллинс — Линда Фрухвиртова

20:00. Чжу Линь — Майар Шериф

20:00. Юрико Миядзаки — Маргарита Бетова

20:00. Кэти Волынец — Ван Синюй

21:30. Юлия Грабер — Сиюй Ван

21:30. Кимберли Биррелл — Дженнифер Брэди

21:30. Элиза Мертенс — Мирьям Бьорклунд

21:30. Елена Рыбакина — Марта Костюк

21:30. Панна Удварди — Айла Томлянович

22:00. Александра Саснович — Магда Линетт

23:30. Елена Остапенко — Жасмин Паолини

23:30. Ализе Корне — Элина Аванесян

23:30. Оливия Гадеки — Мирра Андреева

23:30. Анна Калинская — Катерина Синякова

23:30. Кайла Дэй — Сорана Кырстя

01:00 (29 августа). Петра Квитова — Кристина Букша

02:00 (29 августа). Лаура Зигемунд — Коко Гауфф

04:00 (29 августа). Татьяна Прозорова — Каролин Возняцки

(время начала матчей — московское)

В 2022 году на US Open в женском одиночном разряде победу одержала Ига Свентек, которая в финале переиграла Онс Жебер из Туниса — 6:2, 7:6 (7:5).

Официальных трансляций Открытого чемпионата США 2023 в России не будет. Следить за матчами можно в матч-центре нашего сайта, в прямом эфире — с помощью официального сайта соревнований (требуется VPN).

«СЭ» будет вести текстовые онлайн-трансляции игровых дней и отдельных матчей US Open-2023. Видеотрансляции игр доступны по подписке EurosportPlayer и бесплатно в соцсети «ВКонтакте» (легально в России турниры «Большого шлема», ATP и WTA не транслируются).

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