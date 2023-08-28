Дебют Андреевой и другие матчи дня US Open: расписание игр и результаты 28 августа

Сегодня, 16:30
Первый игровой день Открытого чемпионата США в женском одиночном разряде.
Матчи основной сетки US Open-2023 стартуют 28 августа.
В первый соревновательный день свои матчи первого раунда проведут россиянки Камилла Рахимова, Мирра Андреева, Вероника Кудерметова, Маргарита Бетова, Элина Аванесян, Татьяна Прозорова и Анна Калинская.
18:00. Клэрви Нгунуэ — Дарья Сэвилл
18:00. Виктория Азаренко — Фиона Ферро
18:00. Камилла Рахимова — Белинда Бенчич
18:00. Каролина Мухова — Сторм Хантер
18:00. Магдалена Фрех — Эмма Наварро
18:00. Варвара Грачева — Тэйлор Таунсенд
18:00. Анна Каролина Шмидлова — Катерина Байндль
18:00. Ребека Машарова — Мария Саккари
19:00. Ига Швентек — Ребекка Петерсон
19:30. Лорин Дэвис — Данка Ковинич
19:30. Слоун Стивенс — Беатрис Хаддад Майя
19:30. Ангелина Калинина — Сара Соррибес-Тормо
20:00. Кайя Юван — Элизабетта Коччаретто
20:00. Бернарда Пера — Вероника Кудерметова
20:00. Даниэль Коллинс — Линда Фрухвиртова
20:00. Чжу Линь — Майар Шериф
20:00. Юрико Миядзаки — Маргарита Бетова
20:00. Кэти Волынец — Ван Синюй
21:30. Юлия Грабер — Сиюй Ван
21:30. Кимберли Биррелл — Дженнифер Брэди
21:30. Элиза Мертенс — Мирьям Бьорклунд
21:30. Елена Рыбакина — Марта Костюк
21:30. Панна Удварди — Айла Томлянович
22:00. Александра Саснович — Магда Линетт
23:30. Елена Остапенко — Жасмин Паолини
23:30. Ализе Корне — Элина Аванесян
23:30. Оливия Гадеки — Мирра Андреева
23:30. Анна Калинская — Катерина Синякова
23:30. Кайла Дэй — Сорана Кырстя
01:00 (29 августа). Петра Квитова — Кристина Букша
02:00 (29 августа). Лаура Зигемунд — Коко Гауфф
04:00 (29 августа). Татьяна Прозорова — Каролин Возняцки
(время начала матчей — московское)
В 2022 году на US Open в женском одиночном разряде победу одержала Ига Свентек, которая в финале переиграла Онс Жебер из Туниса — 6:2, 7:6 (7:5).
Официальных трансляций Открытого чемпионата США 2023 в России не будет. Следить за матчами можно в матч-центре нашего сайта, в прямом эфире — с помощью официального сайта соревнований (требуется VPN).
«СЭ» будет вести текстовые онлайн-трансляции игровых дней и отдельных матчей US Open-2023. Видеотрансляции игр доступны по подписке EurosportPlayer и бесплатно в соцсети «ВКонтакте» (легально в России турниры «Большого шлема», ATP и WTA не транслируются).
Сетки турнира, расписание и результаты матчей мужчин и женщин, пар и микста, обзоры игр доступны в разделах «Большого шлема» и US Open сайта «СЭ».