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Сегодня, 09:40

Старт Касаткиной и другие матчи дня US Open: расписание игр и результаты 29 августа

Первая ракетка России Касаткина в первом круге US Open сыграет с Алисией Паркс из США
Ана Горшкова
Корреспондент
Дарья Касаткина.
Фото USA Today Sports
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Второй игровой день Открытого чемпионата США в женском одиночном разряде.

Матчи основной сетки US Open-2023 стартуют 29 августа.

Сегодня свои матчи первого круга провели россиянки Екатерина Александрова, Людмила Самсонова, Вера Звонарева, Дарья Касаткина, Анастасия Павлюченкова, Анастасия Потапова и Анна Блинкова.

Также свой стартовый матч на турнире проведет вторая ракетка мира Арина Соболенко.

US Open 2023: расписание матчей женской сетки 29 августа (вторние)

18.00 (мск) Екатерина Александрова (Россия) — Лейла Фернандес (Канада)

18.00 Ирина-Камелия Бегу (Румыния) — Тамара Корпач (Германия)

18.00 Кэти Бултер (Великобритания) — Диан Парри (Франция)

18.00 Онс Жабер (Тунис) — Камила Осорио (Колумбия)

18.00 Эшлин Крюгер (США) — Мария Боузкова (Чехия)

18.00 Линда Носкова (Чехия) — Мэдисон Бренгл (США)

18.00 Людмила Самсонова (Россия) — Клер Лю (США)

19.30 Аранча Рус (Нидерланды) — Мэдисон Кис (США)

20.00 Янина Викмайер (Бельгия) — Вера Звонарева (Россия)

20.00 Каролин Гарсия (Франция) — Ван Яфань (Китай)

20.00 Эльза Жакемо (Франция) — Леся Цуренко (Украина)

20.00 Татьяна Мария (Германия) — Петра Мартич (Хорватия)

20.00 Мартина Тревизан (Италия) — Юлия Путинцева (Казахстан)

20.00 Хан На Лэ (Корея) — Маркета Вондроушова (Чехия)

21.00 Камила Джорджи (Италия) — Джессика Пегула (США)

21.30 Кэролайн Доулхайд (США) — Клара Бюрель (Франция)

21.30 Дарья Касаткина (Россия) — Алисия Паркс (США)

21.30 Каролина Плишкова (Чехия) — Елена-Габриэла Русе (Румыния)

21.30 Элина Свитолина (Украина) — Анна-Лена Фридзам (Германия)

21.30 Пейтон Стирнс (США) — Виктория Томова (Болгария)

21.30 Патрича Мария Тиг (Румыния) — Ребекка Марино (Канада)

22.00 Анастасия Павлюченкова (Россия) — Фиона Кроули (США)

22.00 Клара Таусон (Дания) — Анастасия Потапова (Россия)

23.30 Анна Блинкова (Россия) — Джоди Беррейдж (Великобритания)

23.30 Ана Богдан (Румыния) — София Кенин (США)

23.30 Лючия Бронцетти (Италия) — Барбора Крейчикова (Чехия)

23.30 Сачия Викери (США) — Донна Векич (Хорватия)

23.30 Чжэн Циньвэнь (Китай) — Надя Подороска (Аргентина)

23.30 Робин Монтгомери (США) — Ева Лис (Германия)

23.30 Барбора Стрыцова (Чехия) — Кайя Канепи (Эстония)

02.00 Гретье Миннен (Бельгия) — Винус Уильямс (США)

04.00 Марина Заневская (Бельгия) — Арина Соболенко (Белоруссия)

(время начала матчей предварительное)

В 2022 году на US Open в женском одиночном разряде победу одержала Ига Свентек, которая в финале переиграла Онс Жебер из Туниса — 6:2, 7:6 (7:5).

Официальных трансляций Открытого чемпионата США 2023 в России не будет. Следить за матчами можно в матч-центре нашего сайта, в прямом эфире — с помощью официального сайта соревнований (требуется VPN).

«СЭ» будет вести текстовые онлайн-трансляции игровых дней и отдельных матчей US Open-2023. Видеотрансляции игр доступны по подписке EurosportPlayer и бесплатно в соцсети «ВКонтакте» (легально в России турниры «Большого шлема», ATP и WTA не транслируются).

Сетки турнира, расписание и результаты матчей мужчин и женщин, пар и микста, обзоры игр доступны в разделах «Большого шлема» и US Open сайта «СЭ».

US Open-2023: основная информация о турнире «Большого шлема»

Теннис
US Open
Анастасия Павлюченкова
Анастасия Потапова
Анна Блинкова
Вера Звонарева
Дарья Касаткина
Екатерина Александрова
Людмила Самсонова
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