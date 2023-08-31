Матчи Касаткиной, Павлюченковой и Александровой на US Open: расписание и результаты 31 августа

Матч Касаткиной с Кенин 31 августа в 1/32 финала US Open начнется в 02.00 мск

Четвертый игровой день Открытого чемпионата США в женском одиночном разряде.

В четверг, 31 августа, свои матчи второго круга US Open проведут россиянки Екатерина Александрова, Людмила Самсонова, Дарья Касаткина и Анастасия Павлюченкова.

US Open 2023: расписание матчей женской сетки 31 августа (четверг)

Циньвэнь Чжэн (Китай) — Кайя Канепи (Эстония) — время начала матча 18.00.

Яфань Ван (Китай) — Кэти Болтер (Великобритания) — время начала матча 18.00.

Пейтон Стернс (США) — Клара Таусон (Дания) — время начала матча 18.00.

Екатерина Александрова (Россия) — Леся Цуренко (Украина) — время начала матча 19.30.

Людмила Самсонова (Россия) — Тамара Корпач (Германия) — время начала матча 19.30.

Каролина Плишкова (Чехия) — Клара Бюрель (Франция) — время начала матча 19.30.

Ева Лис (Германия) — Лючия Бронцетти (Италия) — время начала матча 19.30.

Джоди Анна Беррейдж (Великобритания) — Арина Соболенко (Беларусь) — время начала матча 20.00.

Мартина Тревисан (Италия) — Маркета Вондроушова (Чехия) — время начала матча 20.00.

Янина Викмайер (Бельгия) — Мэдисон Киз (США) — время начала матча 21.00.

Элина Свитолина (Украина) — Анастасия Павлюченкова (Россия) — время начала матча 21.30.

Петра Мартич (Хорватия) — Мари Бузкова (Чехия) — 22.00.

Онс Жабер (Тунис) — Линда Носкова (Чехия) — время начала матча 00.00 (1 сентября)

Грет Миннен (Бельгия) — Саша Викери (США) — время начала матча 01.00 (1 сентября)

Дарья Касаткина (Россия) — София Кенин (США) — время начала матча 02.00 (1 сентября)

Патриция Мария Циг (Румыния) — Джессика Пегула (США) —время начала матча 04.00 (1 сентября)

В 2022 году на US Open в женском одиночном разряде победу одержала Ига Свентек, которая в финале переиграла Онс Жебер из Туниса — 6:2, 7:6 (7:5).

Официальных трансляций Открытого чемпионата США 2023 в России не будет. Следить за матчами можно в матч-центре нашего сайта, в прямом эфире — с помощью официального сайта соревнований (требуется VPN).

«СЭ» будет вести текстовые онлайн-трансляции игровых дней и отдельных матчей US Open-2023. Видеотрансляции игр доступны по подписке EurosportPlayer и бесплатно в соцсети «ВКонтакте» (легально в России турниры «Большого шлема», ATP и WTA не транслируются).

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US Open-2023: основная информация о турнире «Большого шлема»